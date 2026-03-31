Les capacités d'IA d'assistance intégrée réduisent la charge de travail après appel tout en améliorant l'efficacité, la cohérence et la conformité des activités de recouvrement

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SAN DIEGO, le 31 mars 2026 /CNW/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB) a annoncé aujourd'hui le déploiement de nouvelles capacités d'intelligence artificielle (IA) dans CGI Credit Studio, une plateforme infonuagique de gestion des défauts de paiement. Les agents d'IA intégrés sont conçus pour aider les agences de recouvrement à améliorer leurs résultats, à renforcer l'efficacité opérationnelle et à assurer la conformité dans des environnements hautement réglementés.

En intégrant directement l'IA aux processus quotidiens de recouvrement, l'approche de CGI permet aux organisations de déployer rapidement des solutions ciblées, d'en évaluer les résultats et de les étendre à grande échelle en toute confiance.

« Les responsables en recouvrement ont besoin d'une IA capable de produire rapidement des résultats mesurables sans perturber les activités ni accroître les risques », a indiqué Prakash Parambhat, vice-président, Prêts commerciaux chez CGI. « Avec CGI Credit Studio, l'IA est intégrée directement aux processus de recouvrement, ce qui permet aux agents de délaisser les tâches manuelles et de se concentrer sur des interactions à plus forte valeur avec les clients. Il en résulte une productivité accrue, une meilleure efficacité, une plus grande fidélité des clients et une conformité intégrée qui génère des retombées mesurables. »

Voici les plus récentes capacités d'IA de CGI Credit Studio, conçues pour soutenir le travail des agents de recouvrement :

Résumé des appels - Réduction allant jusqu'à 30 % de la charge de travail après appel, ce qui accroît l'attention portée aux interactions avec les clients et de renforcer l'assurance qualité et l'accompagnement.

Fonctionnalité « Ask Cleo » (assistant intelligent de gestion des connaissances) -- Permet aux agents de recouvrement de poser des questions en langage naturel et d'accéder instantanément aux données de comptes approuvés, aux politiques et aux conseils relatifs au processus, améliorant le rendement d'un agent de jusqu'à 20 %.

Fonctionnalité Agent Assist -- Fonctionnalité à venir qui fournira des requêtes en temps réel et des recommandations sur les prochaines étapes qui appuieront les divulgations, les programmes d'aide, la gestion des objections et les discussions relatives aux modalités de paiement. L'objectif est une amélioration allant jusqu'à 20 % du taux de conversion des promesses de paiement et jusqu'à 20 % de réduction de l'attrition des agents.

Combinées, ces fonctionnalités renforcent la cohérence et la performance de toutes les activités de recouvrement, tout en aidant les organisations à optimiser les recouvrements, la qualité de la documentation et l'efficacité de l'exécution tout du long du cycle de vie des recouvrements.

Les capacités d'IA de CGI sont conçues pour s'intégrer aux solutions de recouvrement et à s'harmoniser aux cadres de gestion de gouvernance, de risques et de conformité des clients. Toutes les perspectives et recommandations fondées sur l'IA sont fournies à même la plateforme, pour privilégier une approche axée sur la supervision humaine, où les agents de recouvrement et les responsables peuvent conserver un contrôle et une visibilité.

Une telle approche favorise la production d'une documentation prête à la vérification, améliore la transparence et aide les organisations à adopter l'IA à grande échelle en tout confiance.

À propos des capacités d'IA de CGI

CGI aide les organisations à passer de l'expérimentation avec l'IA à la production d'une valeur mesurable en intégrant la production de l'IA aux activités fondamentales de secteurs complexes, notamment les services financiers, le gouvernement, l'énergie, le commerce de détail, les soins de santé et la fabrication. En intégrant l'IA aux données, à la gouvernance, à l'infrastructure et à la main-d'œuvre, CGI accompagne les clients dans le déploiement de l'IA à grande échelle pour redéfinir leurs méthodes de travail, leurs processus décisionnels et le fonctionnement des organisations. Cette démarche produit des résultats fiables, dans des environnements où les effets sont vérifiables, les décisions sont déterminantes et les systèmes performent bien en conditions réelles.

À propos de CGI Credit Studio

CGI Credit Studio est une plateforme infonuagique fondée sur l'IA qui aide les organisations à accroître leur performance en matière de recouvrement ainsi qu'à renforcer l'efficacité opérationnelle et optimiser l'expérience client. Elle couvre l'ensemble du cycle de vie de la gestion des défauts de paiement, et de la précollecte au recouvrement.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes firmes indépendantes de services en technologie et en management au monde. CGI compte 94 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2025, CGI a généré des revenus de 15,91 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

SOURCE CGI inc.

Pour plus de renseignements: Investisseurs, Kevin Linder, Vice-président, Relations avec les investisseurs, [email protected], +1 905-973-8363; Médias mondiaux, Andrée-Anne Pelletier, Chef de service, Médias et relations publiques, [email protected], +1 438 468-9118; Médias locaux, Steve Bosic, Directeur, Marketing et communications, États-Unis, [email protected] +1 978 569-6098