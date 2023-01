Symboles boursiers

MONTREAL, le 18 janv. 2023 /CNW Telbec/ - CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) a annoncé aujourd'hui la bonification de son partenariat de longue date avec SAP avec l'ajout de la solution RISE with SAP à son portefeuille canadien de services, qui comprend déjà S/4HANAMD. La certification RISE with SAP permet à CGI d'accélérer la transition de ses clients vers le nuage. Avec cette nouvelle certification, CGI est bien positionnée pour moderniser des systèmes de gestion intégrés pour un plus grand segment du marché et offrir une gamme complète de services optimisée à ses clients, qui pourront se concentrer sur leur transformation numérique et accélérer leurs résultats d'affaires.

« RISE with SAP regroupe ce dont les entreprises ont besoin pour atteindre leurs objectifs de transformation numérique et accélérer leur transition vers le nuage, a expliqué Laurent Gerin, sponsor exécutif SAP pour CGI au niveau mondial et président, Europe du Sud et centres d'excellence de prestation de services, Europe de l'Ouest et du Sud. Notre partenariat de plus de trente ans avec SAP permet à CGI d'innover continuellement et de réaliser des projets de grande qualité. CGI est déterminée à créer de la valeur pour nos clients et à les accompagner tout au long de leur parcours de transformation grâce à un vaste éventail de solutions SAP. »

Cette nouvelle qualification permet à CGI d'optimiser ses services aux clients qui souhaitent accélérer leur transition vers le nuage.

« SAP s'engage à soutenir la modernisation des processus et à dégager des perspectives de meilleure qualité pour nos clients dans le nuage. Des partenaires comme CGI sont essentiels à nos stratégies de transformation, a affirmé David Christensen, chef des Alliances stratégiques chez SAP Canada. Avec RISE with SAP, les innovateurs de CGI ont accès à notre plateforme de transformation des affaires pour accélérer l'utilisation de données en temps réel et améliorer l'efficacité des activités opérationnelles. »

« Tirer profit des renseignements est une mission essentielle de toutes les entreprises, a souligné Yves Stanojlovic, vice-président-conseil, prestation de services et responsable de la pratique SAP au Canada chez CGI. Le partenariat entre CGI et SAP renforce notre engagement envers l'accélération du processus de transformation numérique pour nos clients. »

CGI poursuivra son développement à l'interne d'accélérateurs et d'outils qui stimuleront l'innovation avec SAP. L'expertise et l'expérience de CGI en matière de service assurent la réussite des projets stratégiques de SAP, respectant échéanciers et budgets.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 90 000 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2022, CGI a généré des revenus de 12,87 milliards $. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

