L'acquisition renforcera la présence de CGI dans les domaines de l'automobile, de la fabrication et des services financiers au sud de l'Allemagne et élargira sa présence en Espagne.

Montréal, Québec et Leinfelden-Echterdingen, Allemagne, le 30 janv. 2025 /CNW/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB), l'une des plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde, a annoncé aujourd'hui que sa société en commandite en propriété exclusive CGI Deutschland B.V. & Co. KG, a signé une entente pour acquérir Novatec, firme de services en TI spécialisée en génie logiciel agile, en produits numériques ainsi qu'en conseil stratégique en management et en TI. Plus de 300 experts de haut calibre en TI et en conseil se joindront à CGI, travaillant dans les huit bureaux de Novatec en Allemagne, avec une forte présence dans le marché métropolitain de Stuttgart et dans le sud-ouest, ainsi que dans celui de Grenade en Espagne. L'acquisition renforcera les capacités de CGI dans les secteurs de la fabrication et des services financiers, en particulier du côté de l'automobile et de la mobilité électrique. La convention d'achat a été signée le 29 janvier 2025. La transaction est sous réserve d' approbations réglementaires et d'autres conditions de clôture habituelles, et devrait se conclure en mars 2025.

Fondée en 1996, Novatec travaille auprès de clients commerciaux, offrant un grand éventail de services de conseil en TI et en développement logiciel, dont des stratégies numériques, des solutions infonuagiques et du développement de produits numériques. Les solutions de gestion de la performance applicative de Novatec compléteront le portefeuille de CGI, qui aide les clients à accélérer l'innovation numérique grâce à de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle.

« La combinaison de l'expertise de Novatec et de CGI nous permettra d'accroître la valeur commerciale de nos clients des secteurs de l'automobile, de la fabrication et des services financiers, a déclaré Ralf Bauer, président des opérations de CGI en Allemagne. La réputation des deux entreprises est remarquable en ce qui a trait à leur compréhension sectorielle profonde et à leur expertise technologique. Leur excellence d'exécution est aussi avérée, ce qui nous permet d'agir comme partenaire auprès de nos clients pour les aider à obtenir des résultats d'affaires fiables. »

L'acquisition de Novatec par CGI permettra aux clients de Novatec d'accéder aux capacités mondiales de CGI, à son réseau de centres de prestation de services ainsi qu'à l'étendue de sa gamme complète de services et solutions. Les deux entreprises sont fortement guidées par une mentalité d'actionnaire-propriétaire et d'intrapreneurship, d'innovation et d'imputabilité qui est axée sur les résultats, dans les collectivités locales où leurs employés vivent et travaillent.

« Chez CGI nous avons trouvé une entreprise qui correspond à nos principes et à notre culture, ce qui était primordial pour nous avant d'entreprendre la prochaine étape, a expliqué Michael Schuchart, Novatec fondateur et directeur général. Nous sommes ravis de l'excellente compatibilité entre nos deux entreprises, vu le modèle de proximité de CGI et les nombreuses occasions pour nous de bonifier notre portefeuille commun, pour le bien de nos clients. »

En Allemagne, CGI compte 26 bureaux qui permettent à ses conseillers de travailler de pair avec les clients selon un modèle de proximité, tout en tirant parti de la présence internationale et de la vaste gamme de services de l'entreprise pour procurer une valeur tant à l'échelle locale que mondiale.

