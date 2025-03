Symboles boursiers

GIB.A (TSX)

GIB (NYSE)

cgi.com/fr/salle-de-presse

PARIS, le 31 mars 2025 /CNW/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB), l'une des plus importantes entreprises de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord d'exclusivité dans le but d'acquérir Apside, un leader des services numériques et d'ingénierie en France. L'accord a été signé avec les actionnaires principaux d'Apside, Siparex et les sociétés d'investissement du Groupe Crédit Agricole.

En activité depuis près de 50 ans, Apside est reconnue pour ses connaissances approfondies dans les secteurs de l'industrie, des services financiers, de l'assurance, des mutuelles et du secteur public ainsi que pour sa vaste expertise technologique en données, en intelligence artificielle (IA), en cloud (infonuagique), en cybersécurité, et plus encore. L'accord d'exclusivité a été signé le 28 mars 2025. La transaction proposée est sous réserve d'approbations réglementaires et d'autres conditions de clôture habituelles. Les instances représentatives du personnel concernées doivent également recevoir l'information préalable et être consultées. Sous réserve d'obtention de toutes les approbations réglementaires requises et de la réalisation des procédures de consultation, la transaction proposée devrait se conclure en juin 2025.

Grâce à une forte présence locale, Apside sert plus de 300 clients à l'échelle mondiale et compte 28 bureaux dans 6 pays. Une fois l'entente conclue, plus de 2 500 professionnels se joindront à CGI, consolidant la présence de l'entreprise en France ainsi qu'au Canada, au Portugal, en Belgique, au Maroc et en Suisse.

« La fusion de CGI et d'Apside contribuerait grandement à l'expansion de CGI en France et renforcerait considérablement nos capacités, surtout en matière d'industrie et de services financiers. Ensemble, nous serons plus à même de soutenir nos clients dans l'obtention de résultats d'affaires tangibles. Cette fusion nous permettrait également d'élargir notre gamme complète de services en y intégrant des services d'ingénierie, a expliqué Caroline de Grandmaison, présidente des activités de CGI en France et au Luxembourg. En plus de la nature complémentaire de notre expertise, nos deux entreprises se ressemblent du côté de la culture et des valeurs, accordant la priorité à nos clients ainsi qu'à l'engagement et au professionnalisme de nos équipes. En se joignant à CGI, les employés d'Apside tireront profit d'un environnement de travail stimulant et collaboratif où réaliser leurs aspirations professionnelles. Nous nous réjouissons d'accueillir les équipes d'Apside et d'écrire un nouveau chapitre ensemble. »

« Apside et CGI ont été fondées la même année et ont un modèle d'affaires similaire, en particulier en ce qui a trait à la proximité client, à l'excellence opérationnelle ainsi qu'à l'utilisation de la technologie pour créer de la valeur, a souligné Valérie Lafdal, présidente d'Apside. Je suis convaincue que tant les équipes que les clients d'Apside pourraient bénéficier de cette fusion, pas seulement en raison des valeurs que nous avons en commun, mais aussi avec la gamme complète de services de CGI qui pourrait accélérer la réussite de leurs transformations numériques. »

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 91 000 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2024, CGI a généré des revenus de 14,68 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

SOURCE CGI inc.

Pour plus de renseignements : Investisseurs, Kevin Linder, Vice-président principal, Relations avec les investisseurs, [email protected], +1 905 973-8363; Médias mondiaux : Andrée-Anne Pelletier, Cheffe de service, Relations avec les médias, [email protected], +1 438 468-9118; Médias en France, Giuseppina Forino, Cheffe de service, Relations publiques, Ouest et Sud de l'Europe, [email protected], +33 1 57 87 42 21