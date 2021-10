Symboles boursiers

MONTRÉAL, le 19 oct. 2021 /CNW Telbec/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB) a établi un partenariat avec la Banque de Montréal (BMO) et la Banque Nationale du Canada pour la réalisation d'un projet pilote visant à mettre à l'essai l'automatisation intelligente des processus pour saisir, identifier et classer les documents et les intégrer au flux de transactions de la plateforme mondiale CGI Trade360. L'objectif du projet est d'aider ces banques et autres organisations à accélérer leur transformation numérique pour automatiser le flux des documents papier afin d'améliorer leurs opérations de financement commercial, leur conformité et les relations avec la clientèle. CGI a collaboré avec son partenaire technologique Conpend, fournisseur de premier plan de solutions d'intelligence artificielle des processus de financement commercial, en vue de la planification et de l'exécution du projet pilote.

Le projet pilote a prouvé que la solution CGI Trade360/Conpend augmentait l'efficacité des processus de financement commercial pour les banques participantes. L'équipe du projet a également documenté les taux de précision et de saisie des données pour un ensemble plus large de mesures, qui seront utilisées pour évaluer la version commerciale de la plateforme Trade AI.

« Chez BMO, nous considérons cette initiative comme essentielle à notre préparation numérique pour le financement mondial du commerce. L'intégration à notre plateforme CGI Trade360 améliorera l'efficacité opérationnelle et l'expérience client grâce à cette automatisation intelligente et éprouvée des processus, a indiqué Dean Gillis, directeur général et responsable, financement commercial, BMO. Nous apprécions le partenariat avec CGI et Conpend dans notre parcours de transformation numérique. »

« Ce pilote est très stimulant pour la Banque Nationale du Canada, car il nous permet d'accélérer le déploiement d'outils numériques pour nos solutions de commerce mondial, a ajouté Normand D'Arcy, directeur principal, Services internationaux, Banque Nationale du Canada. Nous sommes convaincus que cette initiative améliorera l'expérience de nos clients et nous permettra d'être plus efficaces, flexibles et agiles pour répondre à leurs besoins en constante évolution. »

Selon Marc Smith, fondateur et directeur de Conpend : « Avec Trade AI, Conpend fournit un logiciel de transformation numérique au secteur du financement commercial en automatisant le traitement de la documentation numérique et papier. Notre collaboration avec l'équipe de CGI Trade360 nous a permis d'étendre considérablement et rapidement notre portée aux institutions financières mondiales, dont beaucoup doivent composer depuis des décennies avec le traitement manuel de la documentation. »

Torben Sauer, chef de la direction de Conpend, a ajouté : « Ce projet-pilote est un excellent exemple de la collaboration Conpend-CGI. Il démontre le potentiel de transformation de Trade AI. »

« Les institutions financières ont un besoin croissant d'accélérer leurs initiatives de transformation numérique pour devenir plus résilientes et répondre aux attentes des clients et employés pour des capacités et services numériques, a affirmé Frank Tezzi, vice-président, échanges commerciaux et chaîne d'approvisionnement, CGI. Grâce au succès de ce pilote, nos clients du secteur bancaire sont en mesure d'outiller leurs employés et de les recentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée tout en poursuivant la numérisation des processus de financement commercial et en réduisant les coûts. »

À propos de CGI Trade360

CGI Trade360 fournit la plateforme logicielle, l'infrastructure et les ressources de soutien nécessaires pour gérer les activités de commerce international des banques. Offerte sous forme de logiciel service (SaaS), la solution CGI Trade360 permet aux banques de proposer à leur clientèle une gamme complète de services traditionnels de commerce, de chaîne d'approvisionnement (comptes fournisseurs, comptes clients), et de gestion de trésorerie et des biens affectés en garantie, accessibles partout et en tout temps à partir d'une plateforme mondiale unique et intégrée.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 78 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2020, CGI a généré des revenus de 12,16 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com .

À propos de Conpend

En automatisant la vérification des documents à l'aide de l'automatisation intelligente et de l'apprentissage machine, les clients de Conpend peuvent rationaliser les processus papier et bénéficier d'une efficacité opérationnelle et d'une compétitivité accrues en libérant des ressources pour des tâches plus stratégiques.

L'application TRADE AI vérifie les règles émises par de la Chambre de commerce internationale (ICC) et prend en charge des vérifications de conformité aux directives contre le blanchiment d'argent pour la Bankers Association for Finance and Trade (BAFT), ainsi que la vérification des sanctions règlementaires, notamment Office for Foreign Assets Control (OFAC). Conpend fait partie du parcours de ses clients à chaque étape en leur proposant les solutions les plus innovantes.

Visitez conpend.com (en anglais) pour en apprendre davantage.



