MONTRÉAL, le 27 janv. 2026 /CNW/ - En 2026, CGI (NYSE : GIB) (TSX : GIB.A), l'une des plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde, célèbre cinquante années à conjuguer l'ingéniosité humaine et la puissance de la technologie afin d'aider ses clients à obtenir des résultats concrets. Portée par le thème « Bâtir l'avenir, ensemble », l'entreprise aborde cette étape clé en regardant vers demain, réaffirmant son rôle de partenaire de confiance à une époque où le rythme du changement s'accélère. Ce thème reflète que l'entreprise a été bâtie pour croître et durer, et que son objectif est d'aider ses clients à réussir dans un environnement marqué par des transformations rapides.

Depuis cinq décennies, CGI anticipe les tendances, mène le changement et évolue aux côtés de ses clients, guidée par une vision à long terme et un engagement commun à bâtir une entreprise dont les employés sont fiers d'être propriétaires et engagés à la faire croître. Aujourd'hui, forte de 94 000 associés de CGI et d'une présence mondiale en expansion, l'entreprise permet à ses clients de tirer parti des plus récentes technologies et de relever avec confiance des défis de plus en plus complexes.

« Depuis 50 ans, nous sommes animés par notre rêve : créer un environnement où nous avons du plaisir à travailler ensemble et où, en tant que propriétaires, nous participons au développement d'une entreprise dont nous sommes fiers », a déclaré Serge Godin, fondateur et coprésident du conseil d'administration de CGI. « Ce rêve nous accompagne à travers chaque évolution technologique, chaque transformation économique et chaque cycle géopolitique. Il continue de nous inspirer, de nous unir et de nous propulser, génération après génération, au-delà des frontières. Notre succès reflète la confiance que nous accordent nos clients, ainsi que la passion, le travail assidu et l'expertise de la meilleure équipe au monde. »

L'approche de CGI, fondée sur la proximité avec les clients, l'imputabilité et la culture d'actionnariat, combine un modèle de prestation mondial avec une connaissance approfondie des marchés locaux, ce qui permet d'établir des relations de confiance à long terme et d'assurer une exécution rigoureuse tout au long des cycles économiques. Ce cadre sous-tend le travail de CGI dans des domaines clés, notamment l'intelligence artificielle (IA), la transformation numérique, les données, la modernisation infonuagique, la cybersécurité et l'optimisation des processus d'affaires. Alors que la technologie façonne les économies, les secteurs d'activité et les communautés, CGI se concentre sur la réussite de ses clients, tout en offrant à ses associés de CGI un environnement propice au développement de leur carrière et en créant de la valeur pour les actionnaires.

« Nous sommes reconnaissants des relations solides que nous entretenons avec nos clients et nous demeurons engagés à créer de la valeur à leurs côtés, à mesure qu'ils avancent vers l'avenir. Nous remercions nos associés de CGI pour leur dévouement en tant que propriétaires de l'entreprise et pour leur collaboration qui donne vie à cet engagement au quotidien. Nous remercions également nos actionnaires pour leur confiance continue », a déclaré Julie Godin, présidente exécutive du conseil d'administration de CGI. « Je suis extrêmement fière de continuer à faire progresser les valeurs et la vision de cette entreprise. Alors que CGI marque 50 ans de succès en affaires, nous regardons vers l'avenir en continuant d'investir dans l'innovation, notamment dans l'IA avancée, en approfondissant notre expertise et en livrant les résultats qui comptent le plus pour nos clients. Nous bâtissons l'avenir, ensemble, non seulement pour aujourd'hui, mais pour les décennies à venir. »

S'appuyant sur des valeurs solidement ancrées, CGI continue d'agir comme un partenaire local engagé dans les communautés où elle exerce ses activités. En collaboration avec ses clients, ses associés de CGI et ses actionnaires, l'entreprise soutient l'éducation, les opportunités et l'accès au numérique afin de contribuer à bâtir des communautés plus fortes pour les générations futures.

« Depuis 50 ans, notre objectif est clair : aider nos clients à générer des résultats mesurables et durables », a déclaré François Boulanger, président et chef de la direction de CGI. « Alors que le rythme de la transformation s'accélère, nous sommes tournés vers l'avenir, en anticipant les évolutions à venir, en mettant à profit notre expertise approfondie des secteurs et des technologies, et en accompagnant nos clients afin qu'ils avancent avec confiance. Le rôle que joue la technologie pour bâtir un monde meilleur n'a jamais été aussi essentiel et humain. Pour CGI, ce parcours ne fait que commencer. »

Tout au long de l'année 2026, CGI mettra en lumière une série d'initiatives, de récits et d'événements témoignant de la manière dont l'entreprise continue d'évoluer aux côtés de celles et ceux qu'elle sert, tout en consolidant les fondations qui soutiendront les 50 prochaines années de croissance. Regardez la vidéo 50 ans de CGI qui illustre cette ambition et la façon dont l'entreprise compte « Bâtir l'avenir, ensemble ».

Pour en apprendre davantage sur la fondation, l'évolution et la croissance de CGI, consultez la page de l'histoire de l'entreprise.

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 94 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2025, CGI a généré des revenus de 15,91 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

