Reconnue comme « meilleur environnement de travail » par l'indice d'Égalité LGBTQ+

FAIRFAX, Va, le 29 janv. 2021 /CNW Telbec/ - CGI (NYSE : GIB) (TSX : GIB.A) aux États-Unis, a obtenu une note parfaite à sa première évaluation du 2021 Corporate Equality Index de la Human Rights Campaign (HRC) Foundation, sondage et rapport comparatifs les plus réputés au pays, mesurant les politiques et pratiques d'entreprise quant à l'égalité en milieu de travail des LGBTQ+. CGI est fière de sa culture de diversité, d'équité et d'inclusion et est honorée de faire partie des quelques organisations ainsi reconnues.

« Notre culture promeut la diversité, le respect mutuel et la responsabilité sociale, et nous en sommes fiers, a commenté Tim Hurlebaus, président de CGI Federal. Cette note parfaite est un honneur pour nous, et nous sommes ravis de figurer parmi les entreprises favorisant la diversité. Il s'agit d'une reconnaissance de notre engagement envers la communauté LGBTQ+, notamment grâce à notre groupe de ressources [email protected] à l'intention de nos professionels, et d'autres initiatives de diversité, d'équité et d'inclusion. »

[email protected] vise à promouvoir et entretenir un environnement inclusif et psychologiquement sain pour tous les professionnels de CGI, sans égard à leur expression ou orientation sexuelle, ni à leur identité de genre. Le groupe fonctionne selon la gouvernance et les processus en vigueur à l'échelle de CGI, afin de sensibiliser les services des opérations américaines de l'entreprise. Il publie également une infolettre chaque trimestre et organise des événements, ateliers et panels éducatifs. Cette année, il a piloté la toute première soumission de l'organisation à l'indice d'Égalité d'entreprise d'HRC. [email protected] a également représenté CGI lors des événements DCPride et Trojan Pride en Alabama, et il a soutenu collectivement des jeunes LGBTQ+.

« Nous avons accompli beaucoup de choses en peu de temps, a souligné Stephanie LaBonte, chef de service des opérations des Ressources humaines et membre fondatrice de [email protected] Cette note parfaite de l'indice d'Égalité en entreprise ne démontre pas seulement l'enthousiasme et le soutien de CGI; il s'agit d'une reconnaissance publique qui salue le travail de [email protected] à accroître la sensibilisation aux inquiétudes de la communauté LGBTQ+ au travail. »

Lancé en 2002, l'indice d'Égalité en entreprise de la fondation Human Rights Campaign est devenu une feuille de route pour l'égalité en milieu de travail. La fondation HRC s'engage à conserver les critères de l'indice rigoureux, justes et transparents pour déceler les pratiques d'excellence permettant d'améliorer l'expérience d'employés LGBTQ+ des entreprises participantes.

Pour obtenir davantage d'information à propos de l'indice d'Égalité en entreprise 2021, ou pour télécharger un exemplaire gratuit du rapport (en anglais), visitez le www.hrc.org/cei.

