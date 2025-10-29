Symboles boursiers

GIB.A (TSX)

GIB (NYSE)

cgi.com/fr/salle-de-presse

MONTRÉAL, le 29 oct. 2025 /CNW/ - CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB) diffusera ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice financier 2025, terminé le 30 septembre 2025, avant l'ouverture des marchés le mercredi 5 novembre 2025. Cette même journée, à 9 h (HAE), la direction participera à une conférence téléphonique, suivie d'une période de questions en vue de discuter des résultats.

Qui : François Boulanger, président et chef de la direction

Steve Perron, vice-président exécutif et chef de la direction financière Quoi : Résultats du 4e trimestre et de l'exercice financier 2025 Quand : Mercredi 5 novembre 2025 à 9 h (HAE) Conférence téléphonique : 1 800 717-1738 code d'accès : 14123. Les personnes intéressées pourront accéder à un enregistrement de la conférence en composant le 1 888 660-6264 (code d'accès : 14123) jusqu'au 5 décembre 2025. Webdiffusion : Vous pouvez accéder à la webdiffusion en direct de la conférence des résultats à partir de la section Investisseurs de notre site Web. La webdiffusion sera archivée par la suite. Les participants devront prévoir le temps nécessaire, avant le début de l'appel, pour accéder à la webdiffusion et aux diapositives. Baladodiffusion : Une version archivée sera accessible plus tard dans la journée. Fils RSS : Inscrivez-vous à partir de notre salle de presse pour recevoir nos plus récents communiqués de presse et nos baladodiffusions.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 93 000 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2024, CGI a généré des revenus de 14,68 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

Pour plus de renseignements : Investisseurs, Kevin Linder, Vice-président principal, Relations avec les investisseurs, [email protected], +1 905 973-8363; Médias, Andrée-Anne Pelletier, ARP, PRP, Cheffe de services, Médias et relations publiques, [email protected], +1 438 468-9118