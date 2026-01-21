Symboles boursiers

GIB.A (TSX)

GIB (NYSE)

cgi.com/fr/salle-de-presse

MONTRÉAL, le 21 janv. 2026 /CNW/ - CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB) tiendra son assemblée générale annuelle des actionnaires (l'« assemblée ») et dévoilera les résultats du premier trimestre de l'exercice financier 2026 le mercredi 28 janvier 2026. L'assemblée sera tenue à 11 h (HNE) par webdiffusion en direct à l'adresse https://www.icastpro.ca/ukd54d (mot de passe : CGI2025). Les actionnaires pourront y participer en temps réel et voter en ligne grâce à une plateforme Web, peu importe leur emplacement géographique, comme décrit dans la circulaire de la direction de CGI.

Seuls les actionnaires de CGI inscrits à la fermeture des bureaux le lundi 1 décembre 2025, ou leurs fondés de pouvoir dûment nommés (y compris les actionnaires véritables non inscrits qui se sont dûment nommés eux-mêmes comme fondés de pouvoir), seront habilités à voter sur les sujets traités lors de l'assemblée. CGI emploie les règles sur les procédures de notification et d'accès adoptées par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières. Le 17 décembre 2025, un avis de convocation accompagné d'instructions a été transmis aux actionnaires afin de leur donner accès en ligne aux documents distribués dans le cadre de l'assemblée générale annuelle des actionnaires. La circulaire de la direction et les résultats de l'exercice financier 2025 ont également été envoyés aux actionnaires qui en ont fait la demande. Ces documents sont aussi disponibles sur le site Web de CGI.

CGI dévoilera également ses résultats du premier trimestre de l'exercice 2026 le mercredi 28 janvier 2026, avant l'ouverture des marchés, et tiendra une conférence téléphonique le même jour à 9 h (HNE). À cette occasion, François Boulanger, président et chef de la direction, et Steve Perron, vice-président exécutif et chef de la direction financière, présenteront les résultats de CGI pour le premier trimestre 2026, terminé le 31 décembre 2025. Les personnes intéressées peuvent suivre la conférence en direct par webdiffusion sur le site Web de l'entreprise à l'adresse cgi.com/investisseurs ou en composant le numéro indiqué ci-dessous :

Conférence téléphonique : 1 800 717-1738, code d'accès : 35024

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 94 000 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2025, CGI a généré des revenus de 15,91 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

SOURCE CGI inc.

Pour plus de renseignements: Investisseurs, Kevin Linder, Vice-président principal, Relations avec les investisseurs, [email protected], +1 905 973-8363; Médias, Andrée-Anne Pelletier, APR, PRP, Cheffe de service, Médias et relations publiques, [email protected], +1 438 468-9118