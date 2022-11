Symboles boursiers

FAIRFAX, Va., le 14 nov. 2022 /CNW Telbec/ - CGI (NYSE : GIB) (TSX : GIB.A) a annoncé aujourd'hui le lancement de CGI Credit StudioMC, une plateforme pour centraliser les services fondamentaux partagés pour le cycle de vie complet du crédit : constitution du dossier de prêt, service après-vente, recouvrement et gestion des créances. Proposée sous forme de logiciel service (SaaS), CGI Credit Studio fournit des processus d'affaires et les TI sous-jacentes en une solution unique et cohérente. Sa conception modulaire et intelligente fondée sur les événements est soutenue par l'apprentissage machine et l'analyse avancée. CGI Credit Studio a été développée pour accélérer le délai de rentabilisation grâce à un déploiement rapide, économique et à faible risque. La solution appuie les initiatives numériques des prêteurs qui visent à devenir plus agiles, flexibles et centrés sur le client.

La nouvelle version de CGI Credit Studio comprend CACS X, la solution de prochaine génération de CGI pour la gestion de la dette. Conçue pour évoluer avec les demandes du marché et s'adapter à l'augmentation des volumes de transactions, la solution CACS X repensée aide les prêteurs à réduire les dépenses d'exploitation, les comptes en souffrance et les radiations tout en établissant de meilleures relations avec les clients grâce à une expérience omnicanal d'orchestration du parcours en temps réel et en tout temps.

« Les occasions liées à la transformation numérique, tout comme les défis engendrés par le contexte économique défavorable, ont créé la nécessité pour les prêteurs de redéfinir leurs priorités en matière de gestion de la dette et d'investir dans des solutions pour accélérer la modernisation et la transformation. Les prêteurs cherchent de nouvelles solutions offrant des options flexibles d'allégement ainsi que des voies novatrices pour la gestion des créances des consommateurs, a indiqué Rich Bissonette, vice-président principal, Solutions sectorielles, États-Unis, CGI. CGI Credit Studio représente le service à la clientèle à son meilleur. Les services d'allégement et de recouvrement des créances sont abordés de manière proactive en fonction d'expériences personnalisées et intuitives. »

« CGI Credit Studio fait passer les délais de mise en œuvre de plusieurs années à quelques mois pour que les clients puissent obtenir rapidement une valeur commerciale. La solution est toujours à jour avec les plus récentes fonctionnalités et les exigences de conformité, a affirmé Hemanth Gorur, vice-président, Solutions de crédit, CGI. La plateforme s'intègre facilement aux systèmes externes grâce à des outils à source ouverte et conformes aux normes de l'industrie. Elle aide les prêteurs à exploiter leurs données pour prendre des décisions éclairées au sujet de leurs clients, de leurs activités et de leur entreprise. »

Forte de plus de 40 ans d'expérience dans le secteur des services financiers, CGI fournit des solutions de crédit à plus de 350 des plus grandes organisations des secteurs publics et privés (services bancaires, prêts, télécommunications, commerce de détail, services publics, santé et gouvernements) au monde. Les 14 000 professionnels de CGI dédiés au secteur bancaire nous permettent de rationaliser la gestion de la conformité, d'apporter l'expérience client à un niveau supérieur et d'effectuer des transformations majeures des TI qui stimulent les profits et la croissance.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 90 000 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2022, CGI a généré des revenus de 12,87 milliards $. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

