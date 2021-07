Dirigeant pendant de nombreuses années chez Volkswagen, M. Witter a été nommé chef de la direction de Volkswagen Financial Services AG en septembre 2008, rôle qu'il a assumé jusqu'en septembre 2015 alors qu'il a été promu chef de la direction financière du groupe Volkswagen, occupant cette fonction jusqu'à sa récente retraite. À la tête des fonctions de finance et de technologies de l'information, il a également fait partie du comité de gestion du groupe Volkswagen d'octobre 2015 à mars 2021.

« Frank Witter apporte à CGI une richesse d'expérience et d'expertise des domaines de la finance et de l'automobile, a fait valoir Serge Godin, fondateur et président exécutif du conseil. C'est un honneur de l'accueillir au sein de notre conseil d'administration. Ses perspectives et sa contribution nous aideront à poursuivre la croissance de CGI à l'échelle mondiale. »

D'octobre 2007 à septembre 2008, M. Witter agissait à titre de président et chef de la direction financière de VW Credit, Inc. Pendant cette période, il était également directeur régional pour les marchés américains de Volkswagen Financial Services AG. Début 2005, il assumait le double rôle de chef de la direction et chef de la direction financière de Volkswagen of America et Volkswagen Canada. De 2002 à 2005, il était le chef de la direction financière des deux filiales.

En 2001, M. Witter a quitté Volkswagen pour occuper le poste de trésorier de SAirGroup à Zurich, en Suisse, avant de faire son retour chez Volkswagen en 2002.

Il a commencé sa carrière chez Volkswagen en 1992 à la tête de la division de marchés des capitaux de la trésorerie centrale de l'entreprise, et ce, jusqu'en 1998. Il a ensuite été nommé trésorier de Volkswagen of America et Volkswagen Canada.

En mai 2021, M. Witter a été nommé membre du comité de surveillance de Deutsche Bank AG. Il est détenteur d'un diplôme en administration des affaires de l'Université de Hanovre en Allemagne.

