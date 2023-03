CGI accompagne Sodexo dans l'accélération de la transformation de ses activités et l'accroissement global de son efficacité TI

Symboles boursiers

GIB (NYSE)

GIB.A (TSX)

cgi.com/salle-de-presse

PARIS, le 21 mars 2023 /CNW/ - CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) a signé un nouveau contrat-cadre mondial de cinq ans avec Sodexo, multinationale française de 422 000 employés offrant chaque jour des services de restauration, de gestion des installations (facilities management) et des solutions d'avantages aux salariés, à 100 millions de consommateurs dans 53 pays. Cette relation stratégique permettra à Sodexo d'accélérer la transformation de ses activités TI dans des domaines clés, tout en améliorant son efficacité à l'échelle mondiale.

Ce contrat couvre les opérations mondiales d'infrastructure de Sodexo. Par conséquent, CGI soutiendra la transformation de l'entreprise en matière d'expérience utilisateur, de collaboration, de gestion du réseau et de services cloud, en tirant profit d'accélérateurs tels que CGI SiteReliability360.

« Ce nouveau contrat démontre la confiance que nous accordons à CGI en tant que partenaire stratégique, a souligné Agnès Mauffrey, Directrice des services d'Information, Groupe Sodexo. Ensemble, nous mettrons en œuvre notre stratégie pour consolider, normaliser, et adapter notre infrastructure et nos services cloud afin d'améliorer l'efficacité générale de notre organisation. Avec cet accord, Sodexo tirera profit de l'expertise, de l'expérience, des capacités et du savoir-faire de CGI grâce à ses centres d'excellence mondiaux et locaux de prestation de services. »

« Sodexo et CGI travaillent ensemble depuis longtemps dans différentes régions du monde, a précisé Caroline de Grandmaison, présidente des opérations de CGI en France et au Luxembourg. Nous sommes ravis de constater l'évolution de notre partenariat et d'aider Sodexo à définir et à accélérer sa trajectoire de croissance au cours des cinq prochaines années. Ce nouveau contrat nous donne l'opportunité de faire évoluer la transformation numérique de Sodexo et l'expansion de ses activités partout dans le monde, améliorant ainsi sa performance globale et stimulant la croissance de l'entreprise. »

CGI poursuivra un ensemble d'objectifs dans le cadre de ce contrat, y compris établir une architecture mondiale de microservices, assurer une réduction des coûts fixes liés à la productivité, normaliser leurs services de mise en œuvre et d'exploitation à l'échelle mondiale, consolider leur infrastructure mondiale et régionale, et réorienter les ressources internes de Sodexo vers des activités à valeur ajoutée telles que la gestion des relations et l'analyse des exigences d'affaires.

CGI offre des services TI en mode délégué à des clients de divers secteurs d'activité partout dans le monde depuis plus de quatre décennies. Grâce à un vaste réseau mondial de plus de 30 centres de prestation de services, l'entreprise propose une approche en mode délégué axée sur les résultats qui se traduit par des prix prévisibles, des économies de coûts, une innovation accrue, une plus grande qualité et une mise sur le marché plus rapide. Pour en savoir davantage, visitez cgi.com.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 90 250 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2022, CGI a généré des revenus de 12,87 milliards $. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

SOURCE CGI inc.

Renseignements: Investisseurs : Kevin Linder, Vice-président principal, Relations avec les investisseurs, [email protected], +1 905 973-8363; Médias : Giuseppina ForinoRelations publiques, Europe de l'Ouest et du Sud, [email protected], +33 1 57 87 44 75