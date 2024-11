Symboles boursiers

PARIS, le 5 nov. 2024 /CNW/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB), l'une des plus grandes firmes de services de conseil en management et en technologies de l'information au monde, annonce avoir signé un contrat de 3 ans avec Michelin, le plus important manufacturier de matériaux composites et d'expériences qui transforment notre quotidien, pour le développement ainsi que la maintenance de ses applications de gestion de sa chaîne d'approvisionnement et de planification de sa production. CGI interviendra également afin de soutenir les équipes Expérience client ainsi que Services et solutions de Michelin.

CGI accompagne Michelin dans l'harmonisation de son écosystème applicatif, à travers notamment la création et l'intégration de solutions, ainsi que le support associé.

Cette collaboration s'inscrit dans le cadre de la transition majeure opérée par Michelin au cours des dernières années pour devenir une organisation axée sur l'informatique et les données, indispensable à l'amélioration continue de l'expérience de ses utilisateurs et à sa compétitivité à chaque étape de la chaîne de valeur.

« Avec ce partenariat, nous soutenons ensemble notre démarche d'amélioration continue et d'innovation. Nous développons et proposons des solutions améliorant la résilience de nos systèmes tout en optimisant nos services : de belles opportunités pour accélérer la transformation de notre organisation, tout en renforçant notre collaboration », a déclaré Jean Paul Bouchon, Business Solutions Leader chez Michelin.

« La collaboration entre Michelin et CGI est motivée par une volonté commune de tirer parti de l'innovation et de solutions numériques de pointe qui répondent aux besoins évolutifs du marché. En combinant l'expertise sectorielle et technologique de nos équipes à travers le monde, nous permettons à Michelin d'accélérer sa transformation, d'optimiser son efficacité opérationnelle et d'obtenir des résultats tangibles », a déclaré Jean-Michel Baticle, président et chef des opérations de CGI.

Près de 800 collaborateurs de CGI, répartis en France ainsi qu'au Canada, aux États-Unis, au Maroc et en Inde, travailleront aux côtés de Michelin sur ce projet stratégique.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 90 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2023, CGI a généré des revenus de 14,30 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

À propos de Michelin

Michelin construit un manufacturier leader mondial des composites et expériences qui transforment notre quotidien. Pionnier de la science des matériaux depuis plus de 130 ans, Michelin s'appuie sur une expertise unique pour contribuer significativement au progrès humain et à un monde plus durable.

Grâce à sa maîtrise inégalée des composites polymères, Michelin innove constamment pour fabriquer des pneus de haute qualité et des composants critiques pour des secteurs aussi exigeants que la mobilité, la construction, l'aéronautique, les énergies bas carbone ou la santé.

Le soin apporté à ses produits et sa connaissance intime des usages lui permettent de faire vivre à ses clients des expériences exceptionnelles, qu'il s'agisse de solutions basées sur les data et l'intelligence artificielle pour les flottes professionnelles, ou de la découverte des restaurants et hôtels remarquables que le Guide MICHELIN recommande.

