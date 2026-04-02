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Des stratégies conjointes de mise en marché proposent des solutions de cybersécurité, de prévention de la fraude et de services aux citoyens

FAIRFAX, Va., le 2 avril 2026 /CNW/ - CGI (NYSE : GIB) (TSX : GIB.A), l'une des plus importantes firmes indépendantes de services en technologie et en management au monde, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord de collaboration stratégique avec Amazon Web Services (AWS) afin d'accélérer l'innovation dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) fiable, de favoriser l'adoption sécurisée de l'infonuagique et de rationaliser la transformation numérique au sein du secteur public américain.

Dans le cadre de cet accord pluriannuel, CGI fournira des solutions évolutives et essentielles pour relever les défis les plus complexes du secteur public.

AWS et CGI apportent chacun leur expertise, leur expérience, leur capacité d'innovation et leur connaissance approfondie des missions et des environnements opérationnels de leurs clients afin d'aider les organismes du secteur public américain à :

accélérer l'adoption d'une IA fiable dans toutes les missions du secteur public, notamment l'analyse de données, la prévention de la fraude et l'aide à la décision opérationnelle;

renforcer les architectures de cybersécurité à vérification systématique afin d'améliorer la protection des systèmes et des données sensibles du gouvernement contre des menaces en constante évolution;

valoriser les données gouvernementales en améliorant l'interopérabilité, l'accessibilité et les capacités d'analyse avancée entre les organismes;

améliorer les services numériques axés sur les citoyens grâce à des solutions novatrices qui améliorent l'accès, la réactivité et la prestation de services;

poursuivre la modernisation des systèmes gouvernementaux et des environnements de données existants grâce à des plateformes infonuagiques sécurisées.

« Cet accord renforce notre capacité avérée à mieux servir les organismes gouvernementaux, les établissements d'enseignement, les organisations à but non lucratif et les organismes de santé aux États-Unis », a déclaré Tim Hurlebaus, président et chef des opérations de CGI. « En tant que fournisseur Premier Tier d'AWS, ce nouvel accord vient compléter la connaissance approfondie qu'a CGI des missions du secteur public et nous permet de proposer conjointement des solutions novatrices et transformatrices qui répondent aux besoins en constante évolution de nos clients. »

Cette collaboration vise à déployer des solutions infonuagiques de pointe qui exploitent l'IA et d'autres technologies émergentes. Elle comprend également des investissements ciblés dans des programmes de formation et de certification en infonuagique et en IA, afin d'approfondir l'expertise des professionnels de CGI qui contribuent à l'atteinte de résultats concrets dans le secteur public.

« Les agences gouvernementales ont besoin d'une IA qui fonctionne au rythme de leur mission », a déclaré David Levy, vice-président du secteur public mondial chez AWS. « Cette collaboration met des capacités avancées en infonuagique et en IA directement à la disposition des organismes qui doivent relever des défis complexes, qu'il s'agisse de lutter contre la fraude, de sécuriser les systèmes essentiels ou d'offrir de meilleurs services aux citoyens. »

« La nouvelle collaboration entre CGI et AWS marque une nouvelle avancée », a déclaré Massimiliano Claps, directeur de recherche chez IDC, une firme mondiale d'analyse des marchés technologiques. « En combinant l'expertise axée sur la mission de CGI et les capacités d'AWS, IDC s'attend à une collaboration qui accélère la mise en œuvre de solutions sécurisées et évolutives, afin d'aider les organisations du secteur public à stimuler l'innovation, à améliorer leur agilité opérationnelle et à relever les défis liés à leurs missions. »

La collaboration de CGI avec plus de 150 entreprises technologiques dans le cadre de son réseau d'alliances mondiales renforce ses capacités en infonuagique, en données et en IA afin d'aider ses clients à moderniser leurs opérations. Grâce à son statut Premier Tier et à ses milliers de professionnels certifiés AWS à travers le monde, CGI combine son expertise locale et sa présence mondiale pour offrir des services infonuagiques innovants basés sur l'IA qui contribuent au succès de ses clients. CGI est bien positionnée pour accompagner ses clients tout au long de leur parcours en IA, en les guidant dans l'élaboration de leur stratégie, la priorisation des cas d'usage, le développement de modèles d'apprentissage machine et la mise en œuvre d'une feuille de route visant à maximiser leurs investissements en IA, notamment grâce à des services tels que son programme « IA en 12 semaines ».

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 94 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2025, CGI a généré des revenus de 15,91 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

SOURCE CGI inc.

Pour plus de renseignements : Investisseurs, Kevin Linder, Vice-président, Relations avec les investisseurs, [email protected], +1 905 973-8363; Médias mondiaux, Andrée-Anne Pelletier, Cheffe de service, Médias et relations publiques, [email protected], +1 438 468-9118; Médias locaux, Beth Chiasson, Responsable, Relations avec médias, [email protected], +1 571 548-1682