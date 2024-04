CFSC-OPEC est ravi de partager la formidable collaboration entre les principales entreprises du Canada engagées à réduire la fracture numérique!

MONTREAL, le 15 avril 2024 /CNW/ - Parce que chacun mérite l'opportunité d'être autonome numériquement, cette initiative vise à outiller les Canadiens à atteindre réussir et s'épanouir, de les doter de compétences essentielles et nécessaires pour être compétitifs au 21e siècle.

Grâce à l'Engagement du PDG, des entreprises comme la Société Canadian Tire et McDonald's ont un impact qui résonne à plusieurs niveaux. Ces entreprises font plus que de contribuer avec des technologies usagées ; elles investissent dans le potentiel des écoles, des organisations à but non lucratif et des familles à faible revenu, comblant ainsi l'écart numérique et contribuant à la création de l'Héritage Numérique du Canada.

« Avec plus de 2 millions d'appareils distribués à ce jour, 8 500 jeunes stagiaires ayant participé au programme et 12 000 tonnes de déchets électroniques recyclés, l'OPEC dispose d'arguments solides pour convaincre ces grandes entreprises de combiner leurs efforts avec l'OPEC pour redonner à la société de manière collaborative », déclare Michel Langelier, Directeur Exécutif de l'OPEC.

Ces partenariats sont au cœur du parcours d'inclusion numérique du Canada. En seulement deux ans, le programme Engagement du PDG a atteint une valeur monétaire remarquable de plus de 6,5 millions de dollars.

Rejoignez-nous dans ce voyage d'autonomisation pour rendre le Canada numériquement inclusif et compétitif.

Ensemble, nous ne façonnons pas seulement l'avenir ; nous construisons un héritage pour les générations à venir.

Consultez les informations complètes sur le programme.

Rejoignez le programme d'Engagement du PDG.

À PROPOS DE CFSC-OPEC

Ordinateurs pour l'excellence - Canada Inc. | Computers for Success - Canada Inc. (CFSC-OPEC) est un organisme sans but lucratif, créé en 2005, qui soutient les effets des programmes d'inclusion numérique et de développement économique du gouvernement du Canada. La mission du CFSC-OPEC repose sur 3 piliers : réduire les déchets numériques, favoriser la main-d'œuvre numérique et faciliter l'inclusion sociale.

