C'EST UN « DEUX EN UN ». LES DÉDUCTIONS POUR L'ACQUISITON D'ORDINATEURS NEUFS DANS LE BUDGET FÉDÉRAL DE 2024 PEUVENT AIDER LES ENTREPRISES CANADIENNES À PROMOUVOIR L'INNOVATION…

Les technologies usagées données peuvent avoir un impact social et offrir des reçus fiscaux pour dons de bienfaisance grâce à Ordinateurs pour l'Excellence Canada.

MONTREAL, le 16 juill. 2024 /CNW/ - C'est un "double avantage" pour les grandes, petites et moyennes entreprises qui bénéficient des nouveaux crédits d'impôt annoncés dans le budget 2024 pour investir dans de nouveaux ordinateurs et qui ensuite donnent leur technologie usagée à au réseau Affilié Ordinateurs pour les Écoles Plus (OPE+) pour un reçu fiscal* de don bienfaisance.

Avec les nouvelles incitations fiscales fédérales pour les achats de nouvelles technologies, les entreprises peuvent saisir une double opportunité pour stimuler la croissance et faire une différence tangible dans la société en investissant dans de nouveaux ordinateurs et des mises à niveau technologiques pour autonomiser leur personnel. Alors que les entreprises acquièrent de nouveaux équipements, leurs anciens équipements peuvent être donnés pour être rénovés et redistribués par les Affiliés OPE+ aux Canadiens qui en ont besoin, tout en bénéficiant d'un avantage fiscal significatif et en contribuant aux objectifs ESG des entreprises.

« C'est une double bonne nouvelle alors que des entreprises de toutes tailles profitent de cette nouvelle déduction fiscale fédérale pour les nouveaux ordinateurs dans le budget 2024 - l'OPEC encourage ces entreprises à s'associer à nous pour faire don, revaloriser et donner une nouvelle utilité à leur équipement usagé afin de permettre aux Canadiens économiquement défavorisés de participer, d'apprendre et de rester connectés dans leurs salles de classe et à leur famille », déclare Michel Langelier, directeur général de l'OPEC. "L'accès aux ordinateurs et à la technologie est essentiel pour les entreprises, mais il est également crucial que les étudiants, les familles et les personnes âgées confrontés à des difficultés financières aient également accès à la technologie et aux compétences - c'est là que Ordinateurs pour l'Excellence Canada aide à combler le fossé numérique. »

C'est un scénario trois fois gagnant pour les Canadiens :

Des incitations fiscales qui incitent les entreprises à acquérir de nouveaux équipements afin de stimuler la croissance et favoriser l'innovation.

Les équipements donnés sont remis à des organismes caritatif pour être remis à neuf, permettant ainsi aux Canadiens confrontés à des difficultés d'accéder à des compétences essentielles, à des services et à des opportunités leur permettant de participer à l'économie numérique.

Les entreprises peuvent bénéficier de crédits ESG et participent activement et de manière responsable à la réduction des déchets électroniques qui seraient autrement destinés aux décharges.

"Ordinateurs pour l'Excellence Canada travaille avec des entreprises et des PDG à travers le pays pour garantir que notre main-d'œuvre de demain ait accès à des ordinateurs et à la technologie dans les écoles, les bibliothèques, les programmes parascolaires et à domicile - dans les centres urbains, les petites villes et les communautés autochtones", ajoute Langelier. "Ensemble, des organisations comme OPEC et les entreprises peuvent contribuer à combler le fossé numérique et améliorer simultanément la participation numérique et la compétitivité canadienne - cela fait tout simplement du sens".

Faire don d'équipements informatiques usagés est un scénario éprouvé : depuis 1993, CFSC coordonne le programme gouvernemental fédéral Ordinateurs pour les écoles Plus (OPE+) et a fourni, à bas prix ou gratuitement, plus de 2,2 millions d'ordinateurs à travers le Canada et sauvé plus de 12 000 T de déchets électroniques. Les donateurs corporatifs fournissent un tiers de la technologie pour le programme. Sa campagne nationale d'Engagement du PDG, lancée en 2021, a déjà recruté un réseau de 52 donateurs actifs. Toutes les entreprises, grandes et petites, cherchent à façonner un avenir où l'innovation, la collaboration et l'impact social se croisent pour créer un avenir meilleur pour tous.

Rendez-vous sur www.ceopledge.ca pour apprendre comment rejoindre l'Engagement du PDG et aider les jeunes d'aujourd'hui à changer le monde de demain.

*NB : Les réductions fiscales mentionnées sont sujettes à des conditions et peuvent varier en fonction des provinces et des circonstances individuelles.

À PROPOS DE CFSC-OPEC

Ordinateurs pour l'excellence - Canada Inc. | Computers for Success - Canada Inc. (CFSC-OPEC) est un organisme sans but lucratif, créé en 2005, qui soutient les effets des programmes d'inclusion numérique et de développement économique du gouvernement du Canada. La mission du CFSC-OPEC repose sur 3 piliers : réduire les déchets numériques, favoriser la main-d'œuvre numérique et faciliter l'inclusion sociale.

Pour tout renseignement médias, veuillez contacter: Grace Ngingi, Communications Manager, Computers for Success Canada, T: 514-705-1297, [email protected]; Pour tout renseignement concernant l'Engagement du PDG, veuillez contacter : Michel Langelier, Executive Director, Computers for Success Canada, T: 514.712.2727, [email protected]