Réduisez la fracture numérique ce « Mardi Je Donne » - Rejoignez l'engagement du PDG pour un Canada plus inclusif

MONTRÉAL, le 3 déc. 2024 /CNW/ - En ce « Mardi Je Donne », Ordinateurs pour l'Excellence Canada (CFSC-OPEC) invite les dirigeants d'entreprises de tout le pays à exploiter le potentiel de la technologie pour générer un changement significatif. L'Engagement du PDG, une initiative novatrice, incite les entreprises canadiennes à donner leurs ordinateurs usagés au programme Ordinateurs pour les écoles+ (OPE+), qui fournit des outils et des compétences numériques essentiels aux communautés défavorisées.

Grâce à un engagement simple mais impactant, les entreprises peuvent contribuer à réduire la fracture numérique, autonomiser les Canadiens et soutenir des initiatives de durabilité - tout en profitant d'incitatifs fiscaux fédéraux pour leurs mises à niveau technologiques. Les appareils donnés sont remis à neuf et distribués à des écoles, des organismes sans but lucratif et des familles à faible revenu, leur offrant ainsi les outils nécessaires pour réussir dans un monde de plus en plus numérique.

« La technologie n'est pas qu'un outil - c'est la clé pour débloquer des opportunités », affirme Michel Langelier, Directeur Exécutif de CFSC-OPEC. « En rejoignant l'Engagement du PDG, les entreprises peuvent investir dans leur croissance tout en créant un impact durable pour les Canadiens dans le besoin. »

Pourquoi rejoindre l'Engagement du PDG ?

Optimisez vos avantages fiscaux : Modernisez les technologies de votre entreprise tout en bénéficiant de déductions accélérées pour l'achat de nouveaux équipements.

: Modernisez les technologies de votre entreprise tout en bénéficiant de déductions accélérées pour l'achat de nouveaux équipements. Soutenez la durabilité : Évitez que des ordinateurs usagés ne finissent dans des décharges et favorisez une économie circulaire en remettant à neuf et redistribuant ces appareils.

: Évitez que des ordinateurs usagés ne finissent dans des décharges et favorisez une économie circulaire en remettant à neuf et redistribuant ces appareils. Renforcez votre image de marque : Montrez votre engagement envers la responsabilité sociale des entreprises et les objectifs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance).

Des organisations majeures telles que Microsoft, MNP et Desjardins ont déjà eu un impact significatif, aidant des milliers de Canadiens à accéder aux technologies et compétences essentielles. C'est maintenant votre tour de rejoindre ce mouvement.

En ce « Mardi Je Donne », unissons-nous pour bâtir l'héritage numérique du Canada - un appareil, une communauté, une étape à la fois.

Pour en savoir plus sur l'Engagement du PDG ou pour y adhérer, visitez https://www.ceopledge.ca/

À propos de CFSC-OPEC

Ordinateurs pour l'excellence Canada Inc. (CFSC-OPEC) est un organisme sans but lucratif établi en 2005, soutenant les impacts des programmes d'inclusion numérique et de développement économique du gouvernement canadien. La mission de CFSC-OPEC repose sur trois piliers : réduire l'empreinte des déchets électroniques, développer une main-d'œuvre numérique et favoriser l'inclusion sociale.

À PROPOS D'OPE+

Ordinateurs pour les écoles Plus (OPE+) est un programme national basé sur des partenariats qui remet à neuf des appareils numériques donnés par le gouvernement, les entreprises privées et les particuliers pour une utilisation par les écoles, les bibliothèques, les organismes à but non lucratif, les communautés autochtones et les personnes à faible revenu admissibles. Ce programme est financé par le gouvernement du Canada.

