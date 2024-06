Briser les barrières : le Réseau national pour l'inclusion numérique inaugure une nouvelle ère de connectivité et d'autonomisation communautaire.

MONTRÉAL, le 17 juin 2024 /CNW/ - Ordinateurs pour l'Excellence Canada (OPEC) se réjouit du lancement aujourd'hui du Réseau national pour l'inclusion numérique (NDIN) et appelle les principaux acteurs de divers secteurs à travers le Canada à s'unir pour une cause commune.

En partenariat avec l'Association pour la technologie ouverte en éducation, société et bourses d'études (OTESSA), l'OPEC a organisé conjointement une table ronde nationale le 13 juin 2024, se déroulant simultanément à Montréal et Ottawa.

Plus de 160 participants ont été invités à partager leur point de vue sur certaines des questions sous-jacentes relatives aux inégalités numériques. Cette table ronde constitue une étape importante dans l'établissement des meilleures pratiques pour accéder aux dispositifs numériques et à littératie numérique.

Le Réseau national pour l'inclusion numérique (NDIN) vise à aborder les questions d'inclusion numérique et à promouvoir l'égalité d'accès aux technologies et aux opportunités numériques. En favorisant le soutien communautaire, les objectifs du NDIN sont de combler le fossé numérique, de promouvoir la littératie numérique et de faciliter l'autonomisation communautaire.

« Ce nouveau réseau marque un changement radical dans la création d'initiatives nationales conjointes où chacun peut contribuer à réduire ces inégalités », déclare Michel Langelier, Directeur général d'Ordinateurs pour l'Excellence Canada.

« Notre engagement envers le NDIN va au-delà de la collaboration ; il s'agit d'autonomisation communautaire », ajoute Langelier. « En offrant des services complémentaires, le NDIN devient une force motrice, propulsant les communautés vers un avenir où l'inclusion numérique n'est pas seulement un objectif mais une réalité vécue. »

Les possibilités au sein du NDIN sont infinies. Des collaborations révolutionnaires à la découverte d'opportunités de financement, ce réseau est un phare vers l'assurance de l'inclusivité numérique sociale et de l'économie numérique du Canada.

Vous souhaitez rejoindre le réseau ?

Contactez l'équipe de CFSC pour savoir comment devenir un participant actif du Réseau national pour l'inclusion numérique et construire l'héritage numérique du Canada. https://cfsc-opec.org/en/

À PROPOS DE CFSC-OPEC

Ordinateurs pour l'excellence - Canada Inc. (CFSC-OPEC) est une organisation à but non lucratif fondée en 2005, soutenant les impacts des programmes d'inclusion numérique d'Innovation, Sciences et développement économique Canada. La mission de CFSC-OPEC repose sur trois piliers : réduire l'empreinte des déchets électroniques, permettre la main-d'œuvre numérique et favoriser l'inclusion sociale.

À PROPOS DE OTESSA

L'Association pour la technologie ouverte en éducation, société et bourses d'études (OTESSA) est une association à but non lucratif fondée en juin 2019 pour offrir une communauté accueillante pour stimuler l'innovation, la recherche et la pratique dans des domaines où la technologie ou l'ouverture intersectent avec l'éducation, la recherche, et, plus largement, au sein de la société.

SOURCE Computers for Success Canada

Veuillez contacter : Emmanuella Michel, Ph.D (c), Analyste de recherche chez CFSC-OPEC, [email protected], 514.840-1227