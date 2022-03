MONTRÉAL, le 22 mars 2022 /CNW Telbec/ - CFA Montréal est fière d'annoncer qu'elle est parmi les premiers organismes signataires du Code sur la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI) du CFA Institute pour la profession des investisseurs au Canada et aux États-Unis. En tant que promoteur du Code DEI, CFA Montréal désire incarner les changements souhaités au sein de l'industrie des placements et de la communauté financière du Grand Montréal.

Élaboré à la suite d'une large consultation menée depuis mars 2020, le Code DEI est une première initiative essentielle pour le CFA Institute qui reconnaît qu'une diversité de perspectives mènera à de meilleurs résultats pour les investisseurs.

« CFA Montréal soutient depuis plusieurs années la croissance de la représentativité des femmes dans l'industrie de l'investissement, et ce, à travers plusieurs démarches auprès des universités et des employeurs. Notre appui au Code témoigne de notre rôle en tant qu'agent de changement et il nous importe maintenant d'élargir la notion de diversité, d'équité et d'inclusion afin de mieux refléter la communauté où nos membres et candidats évoluent », précise Odrée Ducharme, présidente de CFA Montréal.

« Je suis ravie d'accueillir CFA Montréal comme l'un des premiers signataires du Code DEI. Le conseil d'administration a été très favorable à la création du Code dès le début. J'ai hâte de poursuivre notre travail ensemble afin d'élargir le groupe des signataires et d'accélérer l'intégration de la DEI dans l'industrie de l'investissement au Canada » ajoute Sarah Maynard, Responsable mondiale de la diversité externe, de l'équité et de l'inclusion du CFA Institute.

CFA Montréal adoptera au cours des deux prochaines années une politique DEI et développera un plan de mise en œuvre pour intégrer les six principes fondamentaux du Code au sein de l'association. Pour consulter le communiqué officiel du CFA Institute et découvrir les 16 premiers signataires, veuillez cliquer ici.

Faire évoluer la finance durable : la certification en investissement ESG

En parallèle de son adhésion au Code DEI du CFA Institute, CFA Montréal rappelle qu'il y a une demande grandissante de produits d'investissement intégrant les facteurs ESG et que le nombre d'investisseurs et de gestionnaires possédant l'expertise est limité. Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont un ensemble de normes relatives aux activités d'une entreprise que les investisseurs utilisent pour sélectionner les investissements potentiels.

Pour pallier cet enjeu, le CFA Institute offre le certificat en investissement ESG qui permet non seulement de comprendre l'écosystème, mais aussi de devenir un acteur de celui-ci par l'application des principes d'investissement durable et de gestion. Pour en savoir plus et vous inscrire à la séance d'information le 1er avril 2022 offerte par CFA Montréal, cliquez ici.

À propos de CFA Montréal

Fondée en 1950, CFA Montréal s'inscrit dans le réseau mondial des associations membres du CFA Institute. Véritables chefs de file en investissement à l'échelle mondiale, ces associations font la promotion de normes strictes en matière d'éthique, de formation et d'excellence professionnelle dans le but d'en faire ultimement profiter la société. CFA Montréal représente les intérêts de près de 3000 professionnels de l'investissement et 2000 candidats par l'entremise de la sensibilisation, de la formation, de l'organisation d'événements et du perfectionnement professionnel. Pour en savoir plus, visitez cfamontreal.org .

À propos du CFA Institute

Le CFA Institute, association internationale de spécialistes en placements, fixe les normes d'excellence et de crédibilité professionnelle du milieu. L'organisation, source respectée de connaissances dans la communauté internationale des finances, encourage l'investissement éthique. Elle vise à créer un environnement où les intérêts des investisseurs priment, où les marchés fonctionnent de façon optimale et où l'économie prospère. Il y a plus de 180 000 détenteurs du titre CFA, présents dans 160 marchés. Le CFA Institute compte 9 bureaux à travers le monde, ainsi que 161 sociétés membres. Pour en savoir davantage, visitez cfainstitute.org.

