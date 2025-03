MONTRÉAL, le 19 mars 2025 /CNW/ - Pour marquer son 75e anniversaire, CFA Montréal, l'association qui représente les intérêts de plus de 3 500 professionnels de l'investissement dans le Grand Montréal, dévoile les résultats d'un sondage révélant comment ils perçoivent et s'adaptent aux bouleversements économiques actuels.

Première association CFA établie hors des États-Unis et aujourd'hui 10e plus importante au monde, CFA Montréal joue un rôle de premier plan dans le développement professionnel des détenteurs du titre CFA® au sein de l'industrie financière québécoise.

« L'évolution de notre profession au cours des 75 dernières années est pour moi une source d'inspiration, qui nous incite à nous projeter avec ambition vers l'avenir », déclare Jo-Ann Hajdamacha, directrice générale de CFA Montréal. « Le titre CFA, reconnu mondialement comme une norme d'excellence, demeure essentiel pour faire face aux défis économiques. Avec plus de 1 500 candidats annuels au programme CFA, nous sommes fiers de continuer à façonner activement l'avenir financier de Montréal. »

Cet anniversaire se déroule dans un contexte économique instable, marqué par les récentes tensions commerciales entre les États-Unis et le Canada. Un sondage interne auprès des analystes financiers agréés de CFA Montréal révèle notamment que 84 % des répondants s'inquiètent de l'impact potentiel des tarifs douaniers sur le secteur de l'investissement - plus d'un tiers (32 %) se disent même « très inquiets ».

Par ailleurs, 76 % des répondants estiment qu'une récession économique mondiale pourrait survenir en raison de facteurs politiques et économiques globaux. Face à ces incertitudes, 39 % des membres de l'association, détenteurs de la charte CFA, envisagent d'accroître la diversification de leurs portefeuilles vers des marchés émergents ou internationaux. Il est intéressant de noter que les jeunes générations semblent plus enclines à se tourner vers ces marchés émergents, tandis que leurs aînés préfèrent opter pour des actifs refuges, tels que l'or ou les obligations d'État.

Des débuts pionniers aux révolutions technologiques d'aujourd'hui

Célébrer 75 ans d'histoire est également l'occasion de mettre en lumière l'évolution des femmes dans le secteur financier et de réfléchir aux révolutions technologiques qui ont façonné la profession. En 1963, Margaret E. Cameron, membre de CFA Montréal, était parmi les six premières femmes au monde à obtenir le prestigieux titre CFA, ouvrant ainsi la voie à une plus grande diversité dans la profession. De même que les réseaux informatiques dans les années 1970 et l'essor d'Internet dans les années 1990 ont transformé le secteur financier, aujourd'hui c'est l'intelligence artificielle qui joue un rôle croissant en matière d'analyse de données financières et de détection des fraudes. Selon les analystes financiers agréés sondés, 81 % considèrent l'IA comme un facteur majeur susceptible de transformer le secteur financier dans les années à venir.

Par ailleurs, 68 % des répondants estiment que l'éducation financière du grand public est essentielle pour améliorer leur engagement et leur compréhension des produits financiers. Consciente de cette nécessité, CFA Montréal soutient activement plusieurs initiatives locales telles que la compétition Bourstad ainsi que les Programmes Éducatifs JA Québec qui encouragent la littératie financière et la saine culture de l'investissement auprès des prochaines générations.

« La relève, la diversité, l'équité et l'inclusion ainsi que l'éducation financière sont des valeurs qui sont au cœur de nos actions », souligne Sandy Poiré, CFA, présidente de CFA Montréal. « Les résultats du sondage montrent combien il est crucial pour nos membres non seulement d'adapter continuellement leurs pratiques face aux réalités économiques changeantes, mais aussi d'accueillir favorablement les évolutions sociétales telles que la finance durable ou encore les avancées technologiques comme celles apportées par l'IA. Notre 75e anniversaire constitue une occasion idéale pour embrasser ces transformations avec toute l'expertise qui caractérise nos détenteurs du titre CFA. »

Autres faits saillants du sondage

- 76 % des répondants estiment que les mouvements politiques mondiaux, notamment aux États-Unis, en Chine et au Moyen-Orient, transformeront l'économie mondiale dans les 12 prochains mois.

- Face aux incertitudes économiques actuelles, 28 % prévoient d'augmenter leur encaisse, tandis que 24 % se tourneront vers des actifs refuges comme l'or ou les obligations d'État.

- Sur un horizon d'un an, 27 % pensent que les marchés obligataires et de crédit rencontreront des défis significatifs.

- En parallèle, 63 % considèrent que les cybermenaces représentent un risque croissant pour les institutions financières et nécessitent une vigilance accrue.

- Une dépréciation du dollar canadien est jugée probable par 59 % des participants au cours de la prochaine année.

- Seuls 22 % croient que les cryptomonnaies joueront un rôle plus important dans le système financier mondial à l'avenir.

- De plus, 63 % anticipent une montée du mouvement anti-ESG dans le secteur financier au cours de l'année à venir.

Le sondage a été réalisé en ligne par CFA Montréal auprès de 3 338 membres du 17 février au 11 mars 2025, et 217 d'entre eux y ont répondu.

À propos de CFA Montréal

Fondée en 1950, CFA Montréal s'inscrit dans le réseau mondial des associations membres du CFA Institute. Véritables chefs de file en investissement à l'échelle mondiale, ces associations font la promotion de normes strictes en matière d'éthique, de formation et d'excellence professionnelle dans le but d'en faire ultimement profiter la société. CFA Montréal représente les intérêts de plus de 3500 professionnels de l'investissement et 1500 candidates et candidats par l'entremise de la sensibilisation, de la formation, de l'organisation d'événements et du perfectionnement professionnel. Pour en savoir plus, visitez cfamontreal.org.

