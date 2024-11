MONTRÉAL, le 20 nov. 2024 /CNW/ - À l'occasion du Mois de la littératie financière, CFA Montréal a remis un chèque de 211 900 $ lors du Symposium InvestPact à JA Québec, un organisme qui offre des programmes éducatifs afin de promouvoir une culture de l'investissement à travers des programmes d'initiation aux affaires et à la finance. Cet événement philanthropique, tenu le 19 novembre dernier, est une initiative de CFA Montréal visant à fédérer la communauté de l'investissement du grand Montréal en soutien de l'optimisation de la littératie financière chez les jeunes.

Une étude par Welcome Spaces révèle que 40 % des jeunes Québécois échouent à un test de base sur la finance. En réaction à ce constat, CFA Montréal a réuni 350 participants ainsi que des acteurs clés de l'écosystème financier local qui partagent des valeurs communes : la relève, la diversité, l'équité et l'inclusion, ainsi que l'éducation financière.

Les thèmes d'actualité qui façonnent le secteur financier ont été abordés. Parmi les intervenants, mentionnons Philippe Laffont, fondateur et gestionnaire de portefeuille chez Coatue Management ; Nadim Rizk, CFA, chef de la direction et chef des placements chez Gestion d'actifs PineStone ; Dominique Senequier, présidente et fondatrice d'Ardian et Macky Tall, associé et président du groupe mondial des infrastructures chez The Carlyle Group. Tous les experts ont rappelé le rôle crucial de la littératie financière dans le développement économique et ont offert un aperçu à la fois professionnel et humain de leur expérience en investissement.

CFA Montréal tient à remercier les bénévoles, les donateurs et les partenaires qui ont contribué à amasser cette somme significative qui soutiendra de façon tangible les programmes éducatifs de JA Québec choisis en collaboration avec CFA Montréal : RBC Gestion mondiale d'actifs, donateur élite, ainsi qu'Addenda Capital, AltEx Capital, Banque Nationale, Beneva, BMO, CDPQ, CN, Desjardins Gestion Internationale d'actifs, Fasken, Franklin Templeton, Innocap, Inovia Capital, KPMG, Pimco, SunLife, TransCanada Capital, ValSoft et Walter.

« Notre collaboration avec JA Québec témoigne de l'engagement de notre communauté pour mettre en lumière l'importance de l'éducation financière des jeunes et son impact sur l'économie. Cette initiative jette les bases pour avoir un impact positif sur la littératie financière, tout en alignant notre objectif de promouvoir la diversité au sein de notre domaine, notamment en soutenant les femmes, les minorités culturelles et les populations défavorisées. CFA Montréal, qui rassemble plus de 3 500 professionnels de l'investissement, se réjouit des retombées positives de ce projet. » ― Sandy Poiré, CFA, présidente de CFA Montréal.

« Le soutien de CFA Montréal et de ses partenaires permettra à davantage de jeunes Québécois d'acquérir des compétences essentielles en littératie financière, préparation au marché du travail et entrepreneuriat, leur donnant les bases nécessaires pour bâtir des communautés prospères. Grâce à cet engagement, nous pouvons inspirer et bâtir un monde où chaque jeune réalise son plein potentiel dans une économie mondialisée. » ― Jacinthe Figueredo, présidente et chef de la direction par intérim de JA Québec.

Fondée en 1950, CFA Montréal s'inscrit dans le réseau mondial des associations membres du CFA Institute. Véritables chefs de file en investissement à l'échelle mondiale, ces associations font la promotion de normes strictes en matière d'éthique, de formation et d'excellence professionnelle dans le but d'en faire ultimement profiter la société. CFA Montréal représente les intérêts de plus de 3500 professionnels de l'investissement et 1500 candidats par l'entremise de la sensibilisation, de la formation, de l'organisation d'événements et du perfectionnement professionnel. Pour en savoir plus, visitez cfamontreal.org.

Implanté au Québec depuis 1962, JA Québec fait partie du réseau mondial de Junior Achievement, un organisme à but non lucratif dédié à l'éducation financière et entrepreneuriale. En tant que leader mondial dans ce domaine, JA Québec s'engage à promouvoir des normes élevées en matière de formation et d'excellence professionnelle, dans le but d'en faire bénéficier la société. L'organisme offre gratuitement des programmes éducatifs aux jeunes de 10 à 18 ans, axés sur la préparation au travail, l'entrepreneuriat et la littératie financière. Grâce à l'engagement de ses bénévoles, JA Québec inspire et prépare la relève québécoise en touchant directement des milliers de jeunes. Pour en savoir plus, visitez jaquebec.org.

