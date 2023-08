MONTRÉAL, le 1er août 2023 /CNW/ - CFA Montréal a été nommée lauréate du prix de l'Association émérite de l'année dans la catégorie de plus de 1 000 membres dans le cadre des Society Awards Program du CFA Institute. Ce prix du CFA Institute récompense les associations ayant les performances mondiales les plus exceptionnelles.

Cette reconnaissance souligne la contribution remarquable de CFA Montréal à l'écosystème financier montréalais, son soutien à l'avancement et la diversité de la profession, la qualité des événements qui sont devenus des incontournables et qui favorisent la formation continue de ses 3 300 membres, ainsi que son leadership dans la promotion des normes et des plus hauts standards d'excellence dans l'industrie.

« Nous sommes honorés de cette reconnaissance qui démontre notre volonté de toujours nous dépasser, et je remercie sincèrement le CFA Institute de souligner les réalisations et l'influence de CFA Montréal dans son réseau. L'Association a à cœur de soutenir ses membres détenteurs du titre CFA qui forment une communauté d'experts en investissement très dynamique et engagée, ainsi que ses candidates et candidats. J'aimerais remercier et féliciter notre équipe dirigée par Jo-Ann Hajdamacha, tous mes collègues du conseil d'administration et nos bénévoles qui sont la clef de voûte de cette belle réussite ! Je tiens également à exprimer ma gratitude envers nos membres qui font la force de cette remarquable organisation » déclare Odrée Ducharme, CFA, présidente du conseil d'administration de CFA Montréal.

« La reconnaissance du CFA Institute couronne une période de transition significative au cours de laquelle CFA Montréal s'est dotée d'une équipe permanente afin d'assurer une évolution innovante de l'offre de services à ses membres et candidats et accroître son influence au sein de la communauté d'investissement dont elle est partie prenante. Recevoir ce prix salue et honore les efforts collectifs déployés par les administrateurs, les employées et les bénévoles à la mise en œuvre de la mission renouvelée de l'Association. Je suis extrêmement reconnaissante de leur dévouement et je tiens également à remercier tous nos partenaires d'affaires et commanditaires dont le soutien et la loyauté contribuent à l'essor de CFA Montréal » affirme Jo-Ann Hajdamacha, directrice générale de CFA Montréal.

En tant que promotrice, entre autres, du Code sur la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI) et des normes mondiales de divulgation ESG pour les produits d'investissement, CFA Montréal continuera de mettre en valeur l'expertise des détenteurs du titre CFA, et d'incarner les changements souhaités au sein de l'industrie de l'investissement et de la communauté financière du Grand Montréal.

À propos du Society Awards Program

Le Society Awards Program du CFA Institute récompense les organismes locaux qui ont eu un impact exceptionnel et qui ont contribué à valoriser les membres et à promouvoir la mission du CFA Institute au sein de leurs communautés respectives.

À propos de CFA Montréal

Fondée en 1950, CFA Montréal s'inscrit dans le réseau mondial des associations membres du CFA Institute. Véritables chefs de file en investissement à l'échelle mondiale, ces associations font la promotion de normes strictes en matière d'éthique, de formation et d'excellence professionnelle dans le but d'en faire ultimement profiter la société. CFA Montréal représente les intérêts de plus de 3300 professionnels de l'investissement et 2000 candidats par l'entremise de la sensibilisation, de la formation, de l'organisation d'événements et du perfectionnement professionnel. Pour en savoir plus, visitez cfamontreal.org.

À propos du CFA Institute

Le CFA Institute, association internationale de spécialistes en placements, fixe les normes d'excellence et de crédibilité professionnelle du milieu. L'organisation, source respectée de connaissances dans la communauté internationale des finances, encourage l'investissement éthique. Elle vise à créer un environnement où les intérêts des investisseurs priment, où les marchés fonctionnent de façon optimale et où l'économie prospère. Il y a plus de 190 000 détenteurs du titre CFA, présents dans 160 marchés. Le CFA Institute compte 9 bureaux à travers le monde, ainsi que 161 sociétés membres. Pour en savoir davantage, visitez cfainstitute.org.

