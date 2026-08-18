Cette année encore, la Foire de la capitale et Hydro Ottawa tiennent leur Journée des besoins spéciaux à l'intention des familles de la région pour mettre à l'honneur l'accessibilité et l'inclusion

OTTAWA, ON, le 18 août 2026 /CNW/ -- Chaque année, la Foire de la capitale réserve à des familles de la région une journée spéciale sous le signe de l'accessibilité. La Journée des besoins spéciaux est une tradition qui fait chaud au cœur, conçue expressément à l'intention des enfants et des adultes ayant des limitations physiques ou liées au développement, y compris des hypersensibilités sensorielles. Grâce au partenariat établi entre la Foire de la capitale et Hydro Ottawa, des centaines de familles de la région peuvent profiter de toute la magie de la Foire - comme les manèges et les mets traditionnels - dans un cadre accueillant et inclusif.

La Journée des besoins particuliers d'Hydro Ottawa donne le sourire

« Depuis plus de 25 ans, la Journée des besoins spéciaux incarne l'essence même de notre engagement envers la communauté, affirme Bryce Conrad, président et chef de la direction d'Hydro Ottawa. La joie et l'enthousiasme qui illuminent le visage des enfants, des adultes et de leurs accompagnateurs nous rappellent l'importance de cette journée et nous touchent chaque fois. Je suis extrêmement fier de notre équipe de plus de 70 bénévoles qui, année après année, se mobilisent pour soutenir les familles et créer un espace où chaque participant se sent accueilli, appuyé et valorisé. »

Près de 1 500 personnes ont pu vivre une journée mémorable au rythme des spectacles et des activités dans un environnement adapté à leurs besoins : manèges fonctionnant au ralenti, musique à volume modéré et diverses autres mesures visant à atténuer les stimuli sensoriels. Un barbecue gratuit et de la crème glacée étaient également au programme. Partout sur le site, les bénévoles d'Hydro Ottawa ont travaillé ensemble pour encourager les participants, les aider à monter dans les manèges et à en descendre, distribuer des gâteries et contribuer à l'ambiance des plus festives.

Au-delà des manèges et des gâteries, la Journée des besoins spéciaux illustre avec force ce qu'une communauté peut accomplir lorsqu'elle fait de l'accessibilité et de la compassion une priorité.

SOURCE Groupe Hydro Ottawa

Renseignements pour les médias : Susan Fekete, Gestionnaire, Affaires externes et organisationnelles, Hydro Ottawa, Téléphone : 613 738-5499, poste 2345, [email protected]