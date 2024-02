TORONTO, le 5 févr. 2024 /CNW/ - Installez-vous confortablement et savourez le doux réconfort de la nouvelle gamme de boissons hivernales de Tim Hortons, qui comprend les lattes chauds et glacés brownie au fudge ainsi que les chocolats chauds tourbillon marbré.

Les lattes brownie au fudge sont préparés à la main avec nos grains espresso fraîchement moulus, du sirop brownie au fudge et le lait ou substitut laitier de votre choix. Le latte chaud brownie au fudge est également recouvert de garniture fouettée et de délicieux copeaux de chocolat marbré.

Cet hiver, sirotez les délicieuses nouvelles boissons chaudes et froides de Tim Hortons, y compris les lattes brownie au fudge et les chocolats chauds tourbillon marbré. (Groupe CNW/Tim Hortons)

De plus, nous avons rehaussé un classique de Tim pour en faire une boisson parfaitement décadente à savourer durant la saison froide : le chocolat chaud tourbillon marbré, recouvert de garniture fouettée et de copeaux de chocolat marbré. Essayez aussi la version chocolat chaud blanc du chocolat chaud tourbillon marbré dans les restaurants participants.

« Que ce soit l'heure d'aller patiner, de faire de la luge avec les enfants, ou tout simplement de faire les courses durant une glaciale journée d'hiver typiquement canadienne, rien de mieux pour se réchauffer qu'une savoureuse boisson chaude de Tim! », a déclaré Carolina Berti, vice-présidente, Marketing et innovation chez Tim Hortons.

« Nous avons créé une nouvelle gamme de boissons hivernales que les invités pourront découvrir et siroter durant toute la saison! »

Essayez les nouveaux lattes brownie au fudge et chocolats chauds tourbillon marbré avec les beignes rétro d'édition limitée de Tim, qui comprennent le beigne à la hollandaise, le beignet aux bleuets, la torsade au sucre à la cannelle et le croquant aux noix!

À PROPOS DE TIM HORTONS

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et nos Timbits® emblématiques. Depuis maintenant 60 ans, l'entreprise ravit les cœurs en servant de savoureux beignes et Timbits, et le café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons® est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons® fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Il y a plus de 5 700 restaurants Tim Hortons® au Canada, aux États-Unis et dans le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons®, veuillez consulter le TimHortons.ca.

SOURCE Tim Hortons

Renseignements: [email protected].