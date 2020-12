Rester actif même en hiver Qu'ils soient adeptes des sports de glisse, fondeurs, cyclistes, grimpeurs, randonneurs ou simplement amoureux de la nature, le parc Jean-Drapeau sera prêt à tous les accueillir cet hiver. Il faudra compter sur la collaboration de dame nature pour la mise en place de certaines activités, mais heureusement, on annonce un hiver doux et enneigé!

C'est d'abord à l'Espace 67 que sont conviés les visiteurs avec l'aménagement d'une patinoire réfrigérée et d'une aire de glisse libre. Petits et grands pourront donc apporter leurs patins et luges afin de passer un moment agréable en famille en admirant la vue sur la métropole. Une musique d'ambiance viendra animer le site grâce à la complicité de Radio-Canada, qui s'associe cette année à l'offre hivernale du Parc. C'est donc un rendez-vous à la Patinoire Radio-Canada OHdio! Enfilez vos patins, puis baladez-vous au son d'ambiances et de listes d'écoute musicales réconfortantes de l'appli Radio-Canada OHdio, spécialement concoctées pour vous.

Deux pistes de ski de fond de style classique seront balisées et entretenues afin de permettre aux fondeurs de pratiquer leur sport. Un premier parcours d'initiation sera aménagé à l'Espace 67 de l'Île Sainte-Hélène et un second, d'une distance de 5 kilomètres, sur l'Île Notre-Dame. Des cours d'initiation gratuits seront aussi offerts par Ski de fond Montréal, en respect des mesures sanitaires qui seront en place cet hiver.

Les adeptes de Fat bike, auront pour leur part accès à des pistes sinueuses, des sous-bois et de nombreux dénivelés dans les sentiers du mont Boullé de l'île Sainte-Hélène. De plus, la paroi d'escalade du parc Jean-Drapeau se métamorphosera en un véritable mur de glace où les grimpeurs pourront s'adonner à leur activité préférée.

Le parc Jean-Drapeau mettra également à la disposition des visiteurs de l'équipement en location (patins, ski de fond, Fat bike, raquettes, etc.) qui sera gratuit pour les résidents de Montréal de moins de 18 ans. (Plus de détails à venir sur le site internet du parc Jean-Drapeau). La Société du parc Jean-Drapeau invite par ailleurs les visiteurs à respecter les 7 principes du programme Sans trace pour la pratique d'activités de plein air durable et responsable, afin de protéger le patrimoine naturel et minimiser les impacts sur l'environnement.

Apprécier la nature

Bien que les sentiers pédestres du parc Jean-Drapeau soient accessibles tous les jours de l'année, les randonneurs pourront venir se dégourdir sur un parcours d'environ 2 km bordé d'affiches explicatives en lien avec des œuvres d'art public et bâtiments patrimoniaux. En raquette, il sera possible de parcourir la Plaine des jeux et les sentiers boisés entourant le mont Boullé, afin d'en apprendre davantage sur l'histoire de l'Île Sainte-Hélène grâce à des panneaux explicatifs développés en collaboration avec le Musée Stewart.

Les fervents d'observation d'oiseaux sont invités à venir admirer les mésanges, sittelles, pics et autres oiseaux qui font du Parc leur maison. En collaboration avec l'organisme QuébecOiseaux, des mangeoires seront installées dans les boisés près du Complexe aquatique afin d'en faciliter l'observation.

Mesures sanitaires et de sécurité

La Société du parc Jean-Drapeau s'est préparée à accueillir les visiteurs avec des plans d'action concrets, afin de respecter les mesures de santé et de sécurité en temps de pandémie.

À propos de la Société du parc Jean-Drapeau

À deux pas de chez vous, le parc Jean-Drapeau offre une panoplie d'attractions récréotouristiques qui en font un endroit unique au Canada. Facilement accessible en métro, l'utilisation du transport collectif pour se rendre au Parc est fortement recommandée afin de faire de votre visite une expérience des plus agréables.

Pour tout savoir sur les activités du parc Jean-Drapeau, visitez le parcjeandrapeau.com ou suivez-nous sur les médias sociaux @parcjeandrapeau.

Visitez le parcjeandrapeau.com pour consulter la liste complète des activités.

SOURCE SOCIETE DU PARC JEAN-DRAPEAU

Renseignements: Véronique Caissie, Conseillère, communications, 514 872-6679, [email protected]

Liens connexes

www.parcjeandrapeau.com