Cet hiver, la liste de destinations de vacances s'allongera pour les clients québécois de Sunwing. Au menu de son nouvel horaire de vols pour l'hiver 2024-2025 : de nouvelles destinations ensoleillées telles que Tulum, Camagüey-Santa Lucia et d'autres endroits

Grâce à Sunwing, qui offre plus de forfaits vacances vers le Sud que tout autre fournisseur, les voyageurs du Québec - qu'ils soient en famille, en aventure solitaire ou entre adultes seulement - peuvent choisir parmi une vaste gamme de forfaits tout compris dans plus de 700 hôtels des Caraïbes, du Mexique et de l'Amérique centrale.

Les clients québécois bénéficieront de nouveaux vols directs de Montréal vers des destinations telles que Camagüey-Santa Lucia , connue pour sa riche histoire et ses magnifiques paysages, ainsi que Tulum, au Mexique, qui a récemment ouvert son aéroport et offre un mélange unique de charme bohème, de merveilles archéologiques et de culture dynamique. De plus, des vols directs décolleront de Montréal vers La Romana , une destination de golf par excellence en République dominicaine , et San Andrés, une île de Colombie réputée pour ses plages magnifiques et ses attraits naturels. Roatán, une île du Honduras, célèbre pour ses sites de plongée exceptionnels et ses plages magnifiques, sera également accessible depuis Montréal et la ville de Québec.

Il est maintenant possible de réserver San Andrés, une île qui se démarque par sa riche culture, ses plages de sable blanc et son climat estival à l'année. Cette destination est favorite depuis longtemps dans le cœur des voyageurs canadiens pour ses sites de plongée classés parmi les plus beaux au monde, ainsi que sa culture locale dynamique. Les visiteurs auront le plaisir de goûter aux saveurs de sa gastronomie authentique dans les nombreux restaurants et bars urbains.

Pour ceux qui voyagent au départ de la ville de Québec, de populaires destinations sont de retour avec des vols directs vers Cayo Largo, à Cuba et Roatán, au Honduras. Ces itinéraires enrichissent la sélection de vols directs et pratiques offerte aux résidents de Québec, facilitant ainsi l'accès à des destinations soleil très prisées. Pour les résidents de Saguenay-Bagotville, des vols vers Varadero, à Cuba, Cancún, au Mexique et Punta Cana, en République dominicaine sont de retour.

D'autres destinations vacances populaires au Mexique, dans les Caraïbes et en Amérique centrale reviendront également à l'horaire de Sunwing, y compris Acapulco, Los Cabos, Mazatlán, Puerto Vallarta, Puerto Plata, le Costa Rica, Roatán, Freeport, sur l'île de Grand Bahama, et plus encore.

« À l'approche de la saison hivernale 2024-2025, nous sommes ravis de diversifier notre offre pour nos précieux clients québécois, » déclare Lyne Chayer, vice-présidente du Groupe de Vacances Sunwing, Québec. « Grâce à de nouveaux vols directs vers des destinations comme Tulum, Camagüey-Santa Lucia et San Andrés, ainsi que des services élargis à partir de Montréal, Québec et Saguenay-Bagotville, nous renforçons notre engagement de longue date envers la province. Nos nouvelles options uniques, en plus d'être pratiques et abordables, répondent spécifiquement aux préférences de voyage des Québécois. Nous sommes déterminés à offrir des prix exceptionnels et des expériences personnalisées aux voyageurs québécois afin qu'ils puissent profiter de vacances ensoleillées qui répondent à leurs besoins et à leurs attentes. »

Les clients de Vacances Sunwing peuvent choisir les dates, les destinations et les hôtels qui leur conviennent le mieux en réservant tôt sur sunwing.ca/fr ou auprès de leur agent de voyages.

