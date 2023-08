MONTRÉAL, le 16 août 2023 /CNW/ - Le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) révèle une rentrée culturelle automnale audacieuse de six expositions déployées sur trois sites de la métropole, en plus d'un parcours d'activités inspirées de l'art contemporain. La programmation réunit des artistes locaux et internationaux, contemporains et engagés dont les œuvres confrontent des enjeux d'actualité politique et sociale et critiquent les dogmes institutionnels en place. Le MAC annonce également l'arrivée d'un nouveau passeport de saison à 30 $ qui offre un accès illimité aux expositions en cours entre le 9 août 2023 et le 10 mars 2024, de même qu'un accès gratuit à certaines activités en présence de commissaires, d'experts et d'artistes, et des tarifs d'inscription préférentiels aux ateliers créatifs. https://macm.org/rentree-culturelle-2023/

Programmation à venir

Automne-hiver 2023-24

I Want All of the Above to Be the Sun [Je veux que tout ce qui précède soit le soleil] de Lili Reynaud-Dewar, en cours à PVM jusqu'au 17 septembre 2023

Recoupant sculpture, performance et vidéo, l'exposition I Want All of the Above to Be the Sun est une incursion dans les grands courants de la pratique récente de l'artiste française Lili Reynaud-Dewar. Le MAC rassemble ici pour la première fois plus d'une trentaine de vidéos produites par l'artiste, dont l'installation vidéo chorale Rome, 1er et 2 novembre 1975 (2019-2021), qui reconstitue la dernière entrevue accordée par le cinéaste Pier Paolo Pasolini avant son assassinat.

Accès gratuit pour les détenteurs de passeports de saison. https://macm.org/expositions/lili-reynaud-dewar/

Dévoilement officiel de l'œuvre Fossiles fluides d'Anna Binta Diallo à PVM le 7 septembre 2023

Le dévoilement en présence de l'artiste de la murale d'Anna Binta Diallo aura lieu le 7 septembre 2023. L'artiste multidisciplinaire s'interroge sur les traces qui seront laissées aux générations futures, explore les thèmes de la mémoire et de la nostalgie pour créer des œuvres surprenantes sur le thème de l'identité. Née en 1983 à Dakar, au Sénégal, elle a grandi à Saint-Boniface, au Manitoba, et a vécu pendant plus de quinze ans à Montréal/Tiohtiá:ke/Mooniyang. Elle est actuellement professeure adjointe à l'École d'art de l'Université du Manitoba, située sur les terres du Traité 1, territoire traditionnel des Anishinaabeg, des Cris, des Oji-Cris, des Dakotas, des Dénés et de la nation métisse.

L'œuvre sera accessible gratuitement au public du 25 août 2023 jusqu'au 31 mars 2024, dans le couloir de la Galerie PVM qui longe le musée. https://macm.org/expositions/fossiles-fluides/

Présentation de Nightlife [La vie nocturne] film en 3D de Cyprien Gaillard, une œuvre de la collection du MAC coprésentée par le MAC et la Cinémathèque québécoise - 7 septembre 2023

Dans Nightlife [La vie nocturne], Cyprien Gaillard tisse un récit visuel autour de la vie de l'athlète afro-américain James Cleveland « Jesse » Owens, qui a remporté quatre médailles d'or aux Jeux olympiques de Berlin en 1936. Tourné entièrement de nuit, ce film dépourvu de toute présence humaine évoque néanmoins les impacts politiques, sociaux et environnementaux des actions et interactions humaines.

Cette œuvre de près de 15 minutes présentée en boucle sera projetée à la salle Norman-McLaren de la Cinémathèque québécoise du 7 septembre 2023 au 5 novembre 2023. Nightlife sera accessible gratuitement et sans réservation. Des lunettes 3D seront fournies sur place. https://macm.org/expositions/cyprien-gaillard-nightlife/

Le MAC augmente son empreinte à PVM en accueillant l'œuvre vidéo SocialSim de Hito Steyerl - Dans le cadre de MOMENTA Biennale de l'image - 7 septembre au 22 octobre 2023

Le MAC accueillera l'installation vidéo SocialSim de l'artiste et théoricienne berlinoise de renommée mondiale Hito Steyerl dans un espace temporaire situé en face de son local actuel dans la Galerie PVM. Le dévoilement officiel de l'œuvre produit du partenariat entre MOMENTA et le Musée d'art contemporain de Montréal, avec l'appui de l'Institut für Auslandsbeziehungen, aura lieu le 7 septembre 2023, lors de la soirée d'ouverture de la 18e édition de MOMENTA Biennale de l'image.

L'installation immersive est accessible à tous selon l'horaire du MAC. https://macm.org/expositions/hito-steyerl/

Velvet Terrorism: Pussy Riot's Russia [Terrorisme de velours : la Russie des Pussy Riot], l'anti-exposition en grande première nord-américaine au MAC - 25 octobre 2023 au 10 mars 2024

Pussy Riot lutte contre Vladimir Putin et la tyrannie. Le collectif féministe produit des performances, de la musique et des vidéos qui se caractérisent par des paroles et des actions provocantes et politiquement chargées. Maria Alyokhina, à l'origine de l'exposition ainsi que d'autres membres du collectif ont fait l'objet d'actions de répression et ont été emprisonnés. Velvet Terrorism: Pussy Riot's Russia regroupe les dix dernières années de militantisme de Pussy Riot. Une rencontre à Moscou entre la cofondatrice Maria (alias Masha) Alyokhina et l'artiste islandais Ragnar Kjartansson est à l'origine du projet. L'exposition documente la diversité des actions des Pussy Riot ainsi que les réactions et les punitions infligées par les autorités. Ragnar Kjartansson est commissaire de l'exposition aux côtés de Ingibjörg Sigurjónsdóttir et de Dorothee Maria Kirch.

La présence de Pussy Riot à Montréal sera le moteur de plusieurs activités. Le vernissage de l'exposition est prévu le 24 octobre 2023 à 18 heures au MAC à PVM (participation sur invitation). Une conférence inaugurale sous forme de conversation entre Maria Alyokhina et Ragnar Kjartansson aura lieu le 25 octobre 2023 au Gesù. Présentation et modération par John Zeppetelli, directeur général du MAC et conservateur de l'exposition. Billet en vente fin août / début septembre. Maria Alyokhina et John Zeppetelli se réuniront à nouveau dès le lendemain, 26 octobre, à 17 h 30, pour offrir une visite guidée de l'exposition. L'exposition Velvet Terrorism: Pussy Riot's Russia sera accessible au public du 25 octobre 2023 au 10 mars 2024 au MAC à PVM. Accès gratuit pour les détenteurs de passeports de saison. https://macm.org/velvet-terrorism-pussy-riot

Le MAC investit la Fonderie Darling avec Phase Shifting Index [Index d'états de transition] de Jeremy Shaw - 12 décembre 2023 au 25 février 2024

Le MAC investit la Fonderie Darling pour y exposer Phase Shifting Index (2015), point culminant des travaux récents de l'artiste vancouvérois Jeremy Shaw. Vaste installation vidéo à sept canaux, l'œuvre est une rêverie parascientifique envoûtante dont l'ambition intellectuelle et artistique est immense. L'œuvre Phase Shifting Index, 2020 de Jeremy Shaw est présentée en collaboration avec la galerie Polygon (Vancouver).

L'installation immersive est accessible gratuitement aux détenteurs de passeports de saison. Sinon, les billets pour l'exposition sont disponibles au tarif de 10 $ sur le billetterie en ligne du MAC ou sur place à la Fonderie. https://macm.org/expositions/jeremy-shaw/

Un nouveau passeport de saison disponible dès le 9 août 2023

Un nouveau passeport de saison sera offert aux amateurs d'art dès le 9 août 2023 et donnera un accès illimité et privilégié aux six expositions en cours entre le 9 août 2023 et le 10 mars 2024. Le passeport de saison permet également d'accéder gratuitement aux activités suivantes de sa programmation : visites-rencontres avec les commissaires, visites point de vue avec des experts du milieu, certaines conférences et des vernissages (sur invitation). Il offre également des tarifs préférentiels pour les ateliers créatifs proposés durant la période de validité du passeport. Activités et ateliers accessibles sur réservation.

Le passeport de saison sera disponible à l'achat en ligne et au comptoir d'accueil du MAC à Place Ville Marie pendant les heures d'ouverture régulières. https://macm.org/le-passeport-de-saison

Printemps 2024

femmes volcans forêts torrents - 11 avril au 18 août 2024

L'exposition collective femmes volcans forêts torrents rassemble le travail de neuf femmes artistes actuellement établies au Québec. Les œuvres d'asinnajaq, Jacynthe Carrier, Maria Ezcurra, Caroline Gagné, Anahita Norouzi, Nelly-Eve Rajotte, Sabrina Ratté, Sonia Robertson et Malena Szlam sont perméables aux territoires qu'elles investiguent et aux éléments naturels sur lesquels elles posent leur regard et enracinent leurs réflexions. L'exposition est destinée à attirer notre attention sur notre manière de voir, de regarder et de considérer différentes écologies. Détails à venir.

Citation(s)

« La programmation de cette année du MAC s'ouvre sur la ville et sur le monde et propose aux amateurs d'art contemporain une sélection d'œuvres et d'expériences hors les murs percutantes propice à la réflexion autant qu'à la prise de position. Le spectateur découvrira les œuvres immersives d'artistes engagés aux démarches s'inscrivant dans la mouvance politique, critique et technologique des enjeux du moment. Pensons à l'installation SocialSim de Hito Steyerl présentée dans le cadre de la 18e édition de MOMENTA, à l'installation vidéo Phase Shifting Index de Jeremy Shaw à la Fonderie Darling ou à la rétrospective Velvet Terrorism : Pussy Riot's Russia du collectif Pussy Riot à PVM, dont le passage à Montréal comptera aussi une conférence. Cette programmation audacieuse surprendra les passionnés à divers endroits de la métropole et permettra au plus grand nombre de s'initier à la création contemporaine. » - John Zeppetelli, directeur général du Musée d'art contemporain de Montréal

Le MAC accessible à tous

Le MAC continue de progresser dans sa volonté affichée de rendre l'art contemporain accessible au plus grand nombre. Ainsi, le MAC à Place Ville Marie propose un tarif unique à 10 $ et la gratuité pour les jeunes de moins de 18 ans et les groupes scolaires et communautaires.

Le MAC participe au programme « Empruntez un musée », qui permet d'emprunter une passe pour visiter le MAC au même titre que n'importe quel ouvrage en bibliothèque. Le Musée a également développé un partenariat avec Canoo, qui donne accès gratuitement à certaines institutions culturelles, dont le MAC, aux nouveaux arrivants.

Remerciements

Le Musée d'art contemporain de Montréal est une société d'État subventionnée par le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Il bénéficie de la participation financière du gouvernement du Canada et du Conseil des arts du Canada.

Musée d'art contemporain de Montréal

Depuis plus de cinquante ans, le Musée d'art contemporain de Montréal assure la rencontre entre des artistes locaux et internationaux, leurs œuvres et des publics variés, célébrant l'art comme une composante essentielle de la vie à Montréal et au Québec. Le siège social du Musée, situé au cœur du Quartier des spectacles, est sur le point de faire l'objet d'une refonte architecturale majeure. En attendant, le MAC a temporairement relocalisé ses activités à la Place Ville Marie, un lieu emblématique du quartier des affaires de Montréal. À partir du 1er décembre 2021, et pendant toute la durée des travaux d'agrandissement et de réfection, le Musée continuera d'interpeller le public au moyen d'expositions temporaires mettant en lumière des artistes exceptionnels et présentant une variété de pratiques. En plus de deux expositions principales par an, le MAC à PVM continuera d'offrir des programmes publics ainsi qu'une gamme de services éducatifs et d'activités de sensibilisation communautaire. www.macm.org

