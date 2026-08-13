Cet automne, les voix de la Francophonie portent plus loin, sur TV5

MONTRÉAL, le 13 août 2026 /CNW/ -- Des métropoles du monde explorées par Valérie Plante dans Ça brasse en ville, aux confidences intimes de personnes de 65 ans et plus dans Sexugénaires, en passant par une immersion dans les divisions sociales des États-Unis par Simon Coutu dans Fracture américaine et les traditions culinaires du Yukon avec Simon D'Amours dans Cuisiner le Nord, la programmation automnale de TV5 met de l'avant des sujets actuels, audacieux et parfois tabous. Fidèles à la mission de faire découvrir les multiples visages de la Francophonie, ces nouvelles productions originales posent un regard sensible, engagé et actuel sur un monde en constante transformation. À ces titres s'ajoutent les retours attendus de Serge à Paris, avec Serge Denoncourt, et de Partis camper, avec Alexis Pageau, ainsi que de nouvelles fictions marquantes issues de toute la Francophonie.

Ces séries de TV5 posent un regard sensible, engagé et actuel sur le monde.

« En mars, TV5 a amorcé un virage avec la nouvelle signature TV5 une voix qui porte. La programmation d'automne incarne pleinement cette vision : des contenus qui suscitent les conversations, qui remettent en question les idées reçues et qui mettent en lumière des voix francophones qu'on entend trop peu. Chaque série contribue à raconter une Francophonie vivante, plurielle et résolument actuelle. C'est cette Francophonie que nous voulons faire rayonner, avec authenticité et audace », affirme Jérôme Hellio, directeur principal des contenus pour TV5.

Des villes qui inspirent Valérie Plante dans Ça brasse en ville

Dans Ça brasse en ville, l'ancienne mairesse de Montréal Valérie Plante part à la découverte de Dakar, Medellín, Porto, Kigali, Oslo et Buenos Aires afin de comprendre comment ces métropoles transforment leur chaos urbain en solutions portées par les décisions politiques et les élans citoyens. Chaque destination devient pour elle une occasion de se laisser surprendre.

Diffusion : trois épisodes disponibles le 11 septembre sur TV5+ et vendredi 19 h 30 dès le 11 septembre sur TV5

Durée : 6 épisodes de 48 minutes

Réalisation : Sabrina Hammoum et Pierre-Hugues Piché

Production : TORQ Le Groupe

Animation : Valérie Plante

Briser les tabous dans Sexugénaires

Dans Sexugénaires, Michelle, Francine, Jacqueline, Michel, Paul, Dafnée, Manon et Tina, tous âgés de plus de 65 ans, parlent de sexe, d'amour, de désir, de liberté et de plaisir avec une franchise désarmante. La série documentaire met en lumière leur quête de bonheur et leur volonté de s'affranchir des tabous et des idées reçues qui entourent encore la sexualité des personnes âgées, en proposant une vision positive et contemporaine de l'âge d'or.

Diffusion : vendredi 21 h dès le 11 septembre sur TV5 et à partir du 12 septembre sur TV5+

Durée : 8 épisodes de 48 minutes

Réalisation : Vanessa Gauvin-Brodeur

Production : ROMÉO

Simon Coutu décortique les États-Unis dans Fracture américaine

Avec Fracture américaine, le journaliste Simon Coutu plonge au cœur des tensions sociales, culturelles et politiques qui traversent les États-Unis. D'une Église fondamentaliste chrétienne au plus grand événement de l'industrie pornographique, d'un camp de réforme pour hommes à un groupe de femmes écoféministes, il rencontre des personnes aux convictions opposées pour comprendre ce qui divise l'Amérique d'aujourd'hui. Son parcours le mène aussi auprès d'influenceurs politiques, d'un groupe qui ravive l'héritage des Black Panthers et de groupes armés souhaitant protéger leur communauté. Ces rencontres révèlent une société profondément polarisée, tiraillée entre traditions et changements.

Diffusion : disponible en intégralité dès le 23 octobre sur TV5+ et vendredi 21 h dès le 6 novembre sur TV5

Durée : 4 épisodes de 48 minutes

Réalisation : Matt Charland et Simon Coutu

Production : Groupe Fair-play

Animation : Simon Coutu

Le territoire du Yukon nourrit les histoires dans Cuisiner le Nord

Dans Cuisiner le Nord, Simon D'Amours reçoit chefs renommés, personnalités invitées et figures marquantes du Yukon dans son chalet au bord du lac Fox. Il accueille entre autres Marthe Laverdière et Martin Juneau. Autour d'un repas préparé à partir des richesses du territoire -- gibier, poissons, petits fruits sauvages et récoltes nordiques --, chaque rencontre révèle une cuisine authentique, profondément liée aux traditions, au territoire et au mode de vie du Nord.

Diffusion : trois épisodes disponibles en primeur le 3 septembre sur TV5+ et jeudi 19 h 30 dès le 10 septembre sur TV5 Unis

Durée : 13 épisodes de 24 minutes

Réalisation : Mélanie Pelletier Poirier

Production : Simon D'Amours Productions

Animation : Simon D'Amours

Des retours attendus

Serge Denoncourt poursuit son exploration dans Serge à Paris

Dans cette troisième saison de Serge à Paris, Serge Denoncourt approfondit son regard sur la capitale française, qui recèle encore bien des secrets. À travers des rencontres riches et émouvantes, il continue de faire ressortir ce qui rapproche et distingue le Québec et la France. Porté par le bouche-à-oreille, il a cette fois l'occasion de rencontrer des personnalités qu'il osait à peine espérer croiser, telles que Fanny Ardant et Arielle Dombasle. Au cours de cette nouvelle saison, l'animateur discute également avec Charlotte Cardin, Lara Fabian, Diane Tell, Xavier Dolan, Nagui, Julien Clerc et Pierre Arditi.

Diffusion : trois épisodes disponibles en primeur le 4 septembre sur TV5+ et vendredi 19 h dès le 11 septembre sur TV5

Durée : 13 épisodes de 24 minutes

Réalisation : Maxime Rivet

Production : +1 Maison de production

Animation : Serge Denoncourt

Du camping extrême dans Partis camper

Après avoir expérimenté le vélo de montagne et le ski hors-piste, Alexis Pageau s'intéresse cette fois aux multiples façons de vivre le camping dans Partis camper. Accompagné de différents intervenants, il découvre des manières inattendues de camper et vit des expériences aussi étonnantes qu'exigeantes. Il campe entre autres au sommet d'un glacier et sur une paroi en Colombie-Britannique, et dans un igloo à Kuujjuaq. Il découvre le bushcraft au Nouveau-Brunswick et explore aussi le vivalisme, la gastronomie en camping et la photographie animalière.

Diffusion : jeudi 20 h 30 dès le 10 septembre sur TV5 Unis et à partir du 11 septembre sur TV5+

Durée : 13 épisodes de 24 minutes

Réalisation : Zacharie Turgeon et Gabriel Lajournade

Production : Production ELEMENT

Animation : Alexis Pageau

De nouvelles fictions francophones sur TV5+

TV5+ continue d'enrichir son catalogue avec des œuvres fortes venues de toute la Francophonie. Parmi les nouveautés de l'automne figurent Les Sentinelles, ambitieuse série d'action historique, Mensonges, thriller psychologique porté par Audrey Fleurot, et Un prophète, adaptation du film culte de Jacques Audiard. Ces séries confirment la volonté de TV5 d'offrir au public canadien le meilleur de la fiction francophone internationale.

Les sentinelles (action, 8 x 52 minutes) -- disponible en intégralité le 25 septembre sur TV5+ et le jeudi 22 h, dès le 29 octobre sur TV5

Mensonges (série policière, 6 x 60 minutes) -- disponible en intégralité le 2 octobre sur TV5+ et le mardi 22 h, dès le 27 octobre sur TV5

Un prophète (drame, 8 x 60 minutes) -- disponible en intégralité le 1er septembre sur TV5+ et le jeudi 22 h, dès le 3 septembre sur TV5

À propos de TV5

TV5 est fière de porter haut la langue française en diffusant une variété de contenus en provenance des quatre coins de la Francophonie sur les chaînes TV5 et TV5 Unis -- incluses dans le forfait télé de base partout au Canada -- ainsi que sur la plateforme TV5+.

TV5 fait résonner les voix de la Francophonie internationale par le biais de séries européennes à succès, de documentaires percutants, de productions originales québécoises et canadiennes, de films, de magazines d'affaires publiques et d'une couverture de l'actualité mondiale.

TV5 Unis porte les voix francophones de chez nous à travers des séries originales d'ici, des documentaires inspirants, des magazines et des émissions humoristiques.

TV5+, la destination numérique de TV5 et TV5 Unis, propose des contenus exclusifs et une expérience de visionnement personnalisée sur le web et sur les applications mobile et télé (Amazon Fire TV, Roku, Prime, Apple TV, Android TV, LG et Samsung).

SOURCE TV5 Québec Canada

Renseignements : Martine Veillette, Agente aux communications | TV5 Québec Canada, 514 597-3101 | [email protected]