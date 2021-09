OTTAWA, ON, le 31 août 2021 /CNW/ - Bien que l'Association médicale canadienne (AMC) accueille favorablement les récents engagements envers des systèmes de certificats vaccinaux partout au pays, nous craignons que les initiatives disparates créent une incohérence et une confusion. L'AMC presse tous les gouvernements de prendre les engagements nécessaires pour garantir que les programmes de certificats vaccinaux actuels et futurs sont interopérables entre les provinces et les territoires. Cela favorisera la confidentialité et remédiera aux obstacles potentiels pouvant entraîner un accès inéquitable.

« En l'absence d'une approche fédérale uniforme de la certification de la vaccination, il existe, partout au pays, des exigences disparates qui créent une confusion et des inégalités, explique la Dre Katharine Smart, présidente de l'AMC. Nous savons que des taux de vaccination élevés et des mesures de santé publique cohérentes sont nos meilleurs outils. Les certificats et la vaccination obligatoire peuvent nous aider sur ces deux fronts, en augmentant la vaccination et en protégeant plus de Canadiens contre la COVID-19. »

La situation actuelle soulève des préoccupations. D'un côté, le Québec, le Manitoba, l'Île-du-Prince-Édouard et la Colombie-Britannique disposeront de systèmes de certificats vaccinaux, contrairement à l'Alberta et à la Saskatchewan. En Ontario, en l'absence d'un système provincial à ce jour, les unités de santé publique envisagent de s'en charger. D'autres provinces et territoires sont muets ou vagues à ce sujet.

« Bien qu'il soit louable que diverses organisations agissent proactivement pour contrer la menace posée par le variant Delta, nous craignons que cette approche crée un ensemble de règles disparates encore plus complexe et incohérent, semant la confusion chez les gens qu'elle est censée aider, ajoute la Dre Smart. Nous pressons le gouvernement d'élaborer des normes claires et cohérentes sur la certification de la vaccination qui permettent d'atteindre les objectifs de santé publique. »

L'AMC croit que les certificats vaccinaux améliorent les mesures de santé publique en facilitant l'accès à des dossiers numériques et en réduisant l'exposition des personnes à risque. De plus, les certificats sont essentiels aux efforts de réouverture et aident à réduire la nécessité d'autres restrictions comme les mesures de confinement.

À propos de l'AMC

L'Association médicale canadienne est la porte-parole nationale de la profession médicale. Elle vise avant tout à créer des systèmes de santé solides et accessibles, à favoriser le bien-être et la diversité dans la culture médicale et à assurer une égalité des chances pour l'ensemble de la population canadienne en matière de santé. En partenariat avec les médecins, les apprenants en médecine, les patients et d'autres parties prenantes, elle travaille à l'atteinte de ces objectifs grâce à la représentation, au partage des connaissances et aux subventions.

SOURCE Association médicale canadienne

Renseignements: Pour en savoir plus ou organiser une entrevue : Relations avec les médias de l'AMC, [email protected], 613-227-4102