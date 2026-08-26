La nouvelle tablette de chocolat Cadbury Dairy Milk x Biscoff marie le goût crémeux classique de Cadbury Dairy Milk au croquant caramélisé signature de Biscoff et sera célébrée lors d'une expérience éphémère immersive au CF Toronto Eaton Centre

TORONTO, le 26 août 2026 /CNW/ -- Un fondant crémeux. Un croquant caramélisé. Deux grands classiques, désormais réunis dans une seule tablette dont les Canadiens ne se lasseront pas. Cadbury Dairy Milk et Biscoff présentent la nouvelle tablette Cadbury Dairy Milk x Biscoff au Canada, un ajout permanent à la gamme Cadbury Dairy Milk.

Un mariage qui va de soi

Certaines choses vont tout simplement ensemble : Cadbury Dairy Milk x Biscoff arrive au Canada comme nouvelle tablette permanente

Cette combinaison réunit l'onctuosité emblématique de Cadbury Dairy Milk au croquant caramélisé incomparable de Biscoff, pour un mariage aussi captivant qu'irrésistiblement gourmand, le tout fabriqué ici même au Canada.

« Les Canadiens ont une passion indéniable pour le goût crémeux emblématique de Cadbury Dairy Milk et le croquant caramélisé de Biscoff, » a déclaré Jean Chalhoub, gestionnaire de marque principal, Mondelez Canada. « Réunir ces deux icônes bien-aimées de façon permanente, c'est bien plus qu'une innovation -- c'est le duo ultime. Deux légendes, une tablette irrésistible, créée pour ravir les papilles des Canadiens. »

La nouvelle tablette Cadbury Dairy Milk x Biscoff est maintenant offerte chez les détaillants participants partout au Canada.

L'expérience « We Belong Together »

Pour célébrer ce lancement, l'expérience « We Belong Together » sera ouverte au public du 24 au 27 septembre au CF Toronto Eaton Centre. Au cœur de cette expérience se trouvera la plus grande fontaine de chocolat au Canada, où les consommateurs pourront déguster le produit et savourer des desserts Cadbury Dairy Milk Biscoff.

Pour en savoir plus et connaître les dernières nouvelles, les Canadiens peuvent suivre Cadbury Dairy Milk Canada sur Facebook @CadburyDairyMilkCanada et Instagram @cadburycan pour être parmi les premiers à être informés.

À propos de Mondelēz

Mondelēz International, Inc. (Nasdaq : MDLZ) permet aux gens de plus de 150 pays de profiter d'une collation de la bonne façon. Avec un chiffre d'affaires net d'environ 36,4 milliards de dollars en 2024, MDLZ domine le marché de la collation avec des marques mondiales et locales emblématiques telles que OREO, Cadbury Dairy Milk, Ritz, Halls et les confiseries Sour Patch Kids. Mondelēz International est fière d'être membre des indices Standard and Poor's 500, Nasdaq 100 et de l'indice de durabilité Dow Jones. Visitez le site www.mondelezinternational.com ou suivez l'entreprise sur X à l'adresse x.com/MDLZ.

À propos de Lotus Bakeries

Fondée en 1932 par Jan Boone Senior avec la création de l'emblématique biscuit BiscoffMD, Lotus Bakeries est devenue une entreprise mondiale dans le secteur des collations avec un portefeuille de marques diversifié. Aujourd'hui, le Groupe est dirigé par la troisième génération, avec Jan Boone, petit-fils du fondateur, au poste de PDG. En plus de sa marque BiscoffMD adorée à travers le monde, le Groupe offre une gamme de marques de collations « meilleures pour vous » notamment nākd.MD, TREKMD, BEARMD, KiddyliciousMD, ainsi qu'une série de marques locales phares telles que Lotus MD, Suzy MD, Dinosaurus MD, Peijnenburg MD et plus encore. Basée en Belgique, Lotus Bakeries est une entreprise dynamique et tournée vers l'international, disposant d'installations de production en Europe, dans les Amériques, en Asie et en Afrique. Le Groupe est présent dans plus de 70 pays, emploie environ 4 300 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 1 355 millions d'euros en 2025. Les familles Boone et Stevens détiennent la majorité des actions, et l'entreprise est également cotée sur Euronext Bruxelles, où Lotus Bakeries fait partie de l'indice BEL20 et figure parmi les sociétés cotées les plus importantes et financièrement stables en Belgique.

SOURCE Mondelēz International, Inc.

Contact médias : Camryn Chousky, Communications, [email protected]