Depuis la création de ces programmes, plus de 25 attestations de microprogramme (9 crédits) et plus de 20 attestations de programme court (15 crédits) ont été attribuées. Ces programmes conjoints ont également permis à certains de ces étudiantes et étudiants d'obtenir un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) de 30 crédits et de poursuivre vers l'obtention d'une maîtrise en administration publique, profil pour gestionnaires, de l'ENAP. Une diplômée du DESS poursuit actuellement ses études au doctorat sur mesure en gouvernance traditionnelle autochtone à l'UQAT.