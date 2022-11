Cérémonie des diplômes de l'ITHQ : Un honoris causa pour Charles-Henri de Coussergues et les tout premiers diplômes universitaires décernés de façon autonome

MONTRÉAL, le 15 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Lors de la Cérémonie des diplômes, qui s'est tenue hier au Palais des congrès de Montréal, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) a honoré un pionnier de la viticulture au Québec : Monsieur Charles-Henri de Coussergues. En plus de souligner le succès des quelque 130 diplômé(e)s venu(e)s célébrer la fin de leur formation, l'ITHQ a remis hier soir ses tout premiers diplômes universitaires décernés de façon autonome.

Un honoris causa pour M. Charles-Henri de Coussergues

De gauche à droite : Paolo Di Pietrantonio, président du CA de l’ITHQ, Charles-Henri De Courssergues, viticulteur, co-propriétaire du vignoble L’Orpailleur et récipiendaire d’un honoris causa de l’ITHQ et Liza Frulla, directrice générale de l’ITHQ (crédit photo : Photograd) (Groupe CNW/Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec)

Chaque année, l'ITHQ remet des diplômes honoris causa à des personnalités de tous les horizons qui contribuent de façon significative à valoriser les métiers et professions du tourisme, de l'hôtellerie ou de la restauration. Ces personnes sont des modèles d'entrepreneuriat, de créativité et d'excellence, des valeurs que l'ITHQ s'efforce d'inculquer à ses étudiants.

« L'ITHQ est heureux de décerner un honoris causa à M. Charles-Henri de Coussergues, viticulteur et co-propriétaire du célèbre vignoble L'Orpailleur. Ses premières vignes ont pris racine dans le sol de Dunham en 1982, à une époque où le Québec nourrissait encore énormément de préjugés à l'égard des vins d'ici. Tenace et passionné, M. de Coussergues perfectionne le savoir-faire viticole québécois depuis 40 ans cette année. En plus de son apport au développement de notre viticulture, il a grandement participé à l'essor de l'œnotourisme québécois. Si les vins du Québec sont désormais recherchés et qu'ils connaissent un tel engouement, c'est en grande partie grâce à la détermination de M. de Coussergues! » - L'honorable Liza Frulla, C.P., C.M., O.Q., directrice générale de l'ITHQ.

Les tout premiers diplômes universitaires décernés par l'ITHQ de façon autonome

En 2018, le projet de loi no 150, adopté à l'Assemblée nationale, permettait à l'ITHQ de ne plus être soumis à la Loi sur la fonction publique et lui donnait notamment le droit de délivrer des diplômes universitaires. En septembre 2021, après 14 années d'efforts soutenus, le Baccalauréat appliqué en gestion de l'accueil et de l'hôtellerie était lancé.

Les étudiantes et étudiants ayant suivi le programme Hautes Études en gestion hôtelière internationale (HEGHI) à l'ITHQ ont aussitôt pu bénéficier d'un processus d'équivalence, leur permettant de compléter les cours manquants à l'obtention de ce nouveau grade universitaire. Hier soir, l'ITHQ était fier de leur remettre leur diplôme de baccalauréat, une première pour l'institution publique.

« L'ordre universitaire à l'ITHQ, c'est plus de 30 années de constante évolution. Avec la remise de ces tout premiers diplômes universitaires décernés exclusivement par l'ITHQ, nous célébrons de nombreux accomplissements pour une formation de haut calibre. La Cérémonie des diplômes 2022 constitue sans aucun doute un jalon historique dans les mémoires de la plus grande école hôtelière au pays! » - Jasmin Tanguay, directeur principal des études universitaires et de la recherche à l'ITHQ

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie, de la gastronomie et de la sommellerie. Répondant aux plus hauts standards de l'industrie, il est la seule école au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (professionnel, technique et universitaire). Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école quatre étoiles et deux restaurants d'application pédagogique, il compte deux unités de recherche (GastronomiQc Lab et ExperiSens) et un centre d'expertise. En plus de ses formations diplômantes, l'ITHQ propose aussi du perfectionnement aux professionnels, des services-conseils aux entreprises et aux institutions, ainsi que des ateliers au grand public.

