EDMONTON, AB, le 26 mars 2026 /CNW/ - Le 26 mars 2026, le Service correctionnel du Canada (SCC) a tenu une cérémonie de passation des pouvoirs à l'Établissement de Edmonton dans la région des Prairies afin de souligner le départ du Directeur Mark Shantz et l'entrée en fonction de la nouvelle Directrice Michelle Kendell.

La cérémonie de passation des pouvoirs fait valoir l'importance des responsabilités qui se rattachent au rôle de directeur d'établissement. Elle représente le transfert symbolique des responsabilités, des pouvoirs et des obligations d'un leader du domaine correctionnel à un autre.

La cérémonie de passation des pouvoirs est une tradition importante du SCC. Elle permet au nouveau dirigeant de réaffirmer son engagement à l'égard de la mission du SCC et de contribuer à la sécurité du public, des employés et des délinquants.

Le SCC est fier des membres dévoués du personnel de l'Établissement de Edmonton qui travaillent sans relâche chaque jour pour faire une différence dans la vie des délinquants. Leur professionnalisme et leur engagement contribuent à la sécurité publique des Canadiens.

Faits en bref

L'Établissement de Edmonton a été construit en 1978 et est situé à Edmonton, au Alberta.

Il s'agit d'un établissement à sécurité maximale qui peut accueillir jusqu'à 324 délinquants.

Le SCC emploie environ 419 à L'Établissement de Edmonton.

L'Établissement de Edmonton offre des ressources et des programmes aux délinquants, notamment des programmes pénitentiaires, éducatifs et dirigés par les aînés autochtones.

Citations

Mark et Michelle ont joué un rôle important dans la perpétuation de la longue tradition de service et de dévouement de l'institution envers la sécurité des Canadiens. Ce fut vraiment un plaisir de travailler à leurs côtés au sein de l'équipe de direction de la région des Prairies.

Leur leadership a vraiment fait une différence -- gagnant la confiance du personnel et façonnant positivement l'expérience des personnes dont ils ont la charge. Je veux les remercier tous les deux pour leur travail acharné, leur engagement et l'intégrité qu'ils apportent à tout ce qu'ils font.

Je leur suis profondément reconnaissant pour leurs contributions. »a déclaré Jason Hope, commissaire régional des Prairies du Service correctionnel du Canada.

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Établissement d'Edmonton

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SOURCE Service correctionnel du Canada Région des Prairies

Roxane Braun, Conseillère, Relations avec les médias et Liaison avec la collectivité, Administration régionale - Prairies, (306) 514-2203