Cérémonie d'hommage national en l'honneur de M. Karl Tremblay - Mise en berne du drapeau du Québec de l'hôtel du Parlement

QUÉBEC, le 22 nov. 2023 /CNW/ - La présidente de l'Assemblée nationale du Québec, Mme Nathalie Roy, annonce, conjointement avec le premier ministre du Québec, M. François Legault, la mise en berne du drapeau du Québec sur la tour centrale de l'hôtel du Parlement, de l'aube au crépuscule, le 28 novembre prochain, jour de la cérémonie d'hommage national en l'honneur du chanteur du groupe Les Cowboys fringants, M. Karl Tremblay. De plus, l'éclairage de mise en berne du parlement sera en fonction du mardi 28 novembre au crépuscule jusqu'au mercredi 29 novembre à l'aube.

La présidente de l'Assemblée nationale du Québec tient à offrir, au nom de ses collègues parlementaires, ses sincères condoléances aux enfants de M. Tremblay et à sa conjointe, Mme Marie-Annick Lépine, de même qu'à ses fidèles complices fringants, MM. Jérôme Dupras et Jean-François Pauzé, et à ses proches et amis.

Né à Montréal le 28 octobre 1976, Karl Tremblay aura laissé une empreinte profonde et durable sur l'histoire musicale et la culture du Québec. Chantée uniquement en français, l'œuvre des Cowboys fringants a transcendé le quotidien de générations de jeunes et moins jeunes. L'engouement pour ce groupe québécois, en activité depuis plus de 25 ans, est toujours aussi fervent en 2023 qu'il l'était au tournant des années 2000.

Les Cowboys fringants ont reçu de nombreuses distinctions : des prix de l'ADISQ au prix Miroir de la chanson d'expression française et au prix RIDEAU Hommage, les membres du groupe se sont vu décerner, en mai 2023, la Médaille d'honneur de l'Assemblée nationale du Québec pour leur imposante contribution au rayonnement de la langue française et de la musique francophone et pour leur engagement dépassant largement la sphère musicale.

La voix de ce groupe culte, dont la réputation n'est plus à faire, s'est éteinte, laissant dans le deuil tous ses admirateurs, mais elle résonnera encore longtemps dans le cœur et les maisons des Québécoises et Québécois. L'ensemble de la longue carrière de Karl Tremblay et son étoile, tout sauf filante, brilleront durablement dans le ciel du Québec.

