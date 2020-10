Centres de services scolaires - Les nouveaux conseils d'administration pleinement opérationnels!

QUÉBEC, le 19 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Conformément aux exigences découlant de l'adoption du projet de loi no 40, les nouveaux conseils d'administration des centres de services scolaires sont en place et pleinement opérationnels pour débuter leur important travail d'administration de notre réseau public d'éducation. La Fédération des centres de services scolaires du Québec félicite et souhaite bon succès à toutes les administratrices et tous les administrateurs.

La FCSSQ a récemment sondé ses membres sur la situation des conseils d'administration et le nombre de candidatures reçues pour les postes d'administrateurs.

« Malgré le contexte de la pandémie, nous constatons qu'il y a une très bonne réponse des gens de la communauté. Parmi la cinquantaine de centres de services scolaires sondés, plus de 600 personnes ont présenté leur candidature à un des postes. Ajoutons à cela qu'une grande majorité des conseils d'administration sont complets. Les directions générales sont engagées envers leur organisation, ils souhaitent que la nouvelle gouvernance fonctionne et je veux les en remercier », a affirmé M. Jacky Tremblay, président-directeur général par intérim de la FCSSQ.

Il y aura évidemment une période d'acclimatation pour les nouveaux membres des CA, de la formation sera nécessaire. La FCSSQ réaffirme son intention d'y collaborer et d'assurer l'atteinte des objectifs des nouveaux conseils d'administration : la persévérance et la réussite scolaires des élèves du Québec.

La Fédération des centres de services scolaires du Québec regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, en financement, en transport scolaire, en formation professionnelle, en services éducatifs aux jeunes et aux adultes, ainsi que de la formation. Conjointement avec le MEQ, la Fédération coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

