Centres d'hébergement privés : 15 $ de l'heure dès l'embauche, c'est la priorité !

MONTRÉAL, le 24 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le contexte de pénurie et de rareté de main d'œuvre que connaît actuellement le Québec, le secteur des centres d'hébergement privés (CHP) syndiqué à la CSN poursuit ses efforts de négociation coordonnée afin de s'assurer d'obtenir des conditions dignes pour l'ensemble de ses travailleuses et travailleurs. Au cours de l'actuelle ronde de négociations, plusieurs conventions ont ainsi été signées avec un salaire d'entrée de 15 $ l'heure pour le personnel soignant.

« Notre milieu est caractérisé par un taux de roulement de personnel très élevé. Ce n'est pas compliqué, les employeurs ont une grande difficulté à retenir la main-d'œuvre; ça prend des solutions concrètes, soit l'amélioration des conditions de travail. C'est pourquoi nous revendiquons 15 $ l'heure depuis de nombreuses années. Il s'agit d'un minimum pour respecter le travail dévoué qu'accomplissent celles et ceux qui travaillent dans le domaine », explique Gilles Gagné, représentant du secteur à la CSN.

« Nous menons une campagne cohérente et assidue depuis longtemps pour faire évoluer les conditions de travail du secteur des CHP. En ce sens, nous sommes fiers de constater que le combat pour un salaire de 15 $ de l'heure est repris par d'autres centrales syndicales, mais il faut s'assurer que cette hausse salariale ne soit pas octroyée après plusieurs années de service, mais dès l'embauche. Nous allons également continuer à travailler très fort pour que ces conditions salariales couvrent tous les types d'emploi dans les centres d'hébergement privés, dont le personnel de cuisine et le personnel d'entretien », affirme Lucie Longchamps, vice-présidente responsable des secteurs privés à la Fédération de la santé et des services sociaux de la CSN.

La négociation coordonnée en cours a permis d'améliorer les conditions de travail de près de 1500 travailleuses et travailleurs, notamment en instaurant le salaire de 15 $ l'heure pour le personnel soignant et des hausses salariales pour les autres catégories d'emploi.

