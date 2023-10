Centre sportif - Montréal-Nord dénonce un nouveau revers de Projet Montréal

MONTRÉAL, le 10 oct. 2023 /CNW/ - À quelques semaines de la mi-mandat, l'administration locale de Montréal-Nord met son pied à terre dans le dossier du centre sportif promis pour son arrondissement. Plus de deux ans après la garantie de Valérie Plante que le projet était « en haut de la liste des priorités », la mairesse de Montréal-Nord, Mme Christine Black, dénonce qu'il soit une fois de plus renvoyé aux calendes grecques. Seul un centre aquatique sera réalisé, avec une première pelletée de terre qui ne devrait pas voir le jour avant… 2029 !

« Les Nord-Montréalais se sont fait passer un sapin par Projet Montréal. Nous sommes passés d'un Centre aquatique et sportif qui devait être réalisé à l'intérieur de l'actuel mandat à une piscine qui ne verra pas le jour avant la fin du prochain mandat. On comprend que c'est un projet d'envergure, mais la patience des Nord-Montréalais.es a une limite », a fustigé la mairesse de Montréal-Nord, Christine Black, lors d'un point de presse tenu mardi matin en compagnie des élu.e.s locaux Chantal Rossi, Abdelhaq Sari, Jean-Marc Poirier et Philippe Thermidor.

Les élu.e.s de Montréal-Nord appellent l'administration Plante et les paliers de gouvernements supérieurs à concrétiser le projet dans son entièreté afin de corriger cette iniquité territoriale. Mme Black s'est d'ailleurs rendue à Québec le 5 octobre dernier pour rencontrer la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, afin de démontrer au gouvernement québécois la nécessité de financer une partie de ce projet primordial pour le développement des jeunes nord-montréalais et pour la lutte contre les inégalités sociales.

« Contrairement à ce que l'administration Plante a promis, nous ne pouvons pas compter sur son sens des priorités. Elle se justifiera autant qu'elle le voudra, cette promesse brisée est injustifiable. Les Nord-Montréalais.es peuvent compter sur notre administration locale, qui continuera d'être vocale sur ce dossier. Contrairement à d'autres, nous ne les laisserons pas tomber », a conclu Christine Black et son équipe locale.

Rappelons que l'administration Plante avait également refusé lors de l'adoption du budget 2022 d'allouer une somme de 75 M$ au Programme décennal d'immobilisation (PDI) pour la construction d'un centre sportif dans l'arrondissement de Montréal-Nord.

SOURCE Ville de Montréal - Opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal

Renseignements: Guillaume Pelletier, Attaché de presse, Cabinet de l'Opposition officielle, 438-821-2278