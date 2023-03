Centre-du-Québec - Plus de 178 000 $ pour le transfert de connaissances liées à la production de canneberges

VICTORIAVILLE, QC, le 30 mars 2023 /CNW/ - Le député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement, M. Eric Lefebvre, est fier d'annoncer, au nom de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, une aide financière de 178 095 $ pour un projet de formation visant à outiller les gestionnaires en production de canneberges du Centre-du-Québec dans le cadre d'un processus de transfert de connaissances interentreprises.

La formation sera offerte par Victoriaville entreprises et communauté, du Cégep de Victoriaville. Concrètement, le projet APEX - Formation pour gestionnaires en production de canneberges visera le développement des compétences managériales d'une cohorte de gestionnaires. Inspirée des principes de l'économie circulaire, cette formation aidera à résoudre les problématiques de pénurie de main-d'œuvre dans ce domaine et permettra une meilleure adéquation entre la formation et les compétences, en plus de contribuer au développement de l'emploi dans la région.

Le projet s'inscrit dans la volonté du gouvernement du Québec de rehausser les compétences de la main-d'œuvre et de promouvoir les emplois prioritaires, comme ceux du secteur agricole, visé par cette initiative.

Citations

« Je suis très fier d'annoncer l'attribution de plus de 178 000 $ pour soutenir un projet de formation visant à outiller les gestionnaires en production de canneberges de la région. Je tiens à souligner cette nouvelle approche en matière de formation offerte aux entreprises, qui sera développée par le Cégep de Victoriaville et les producteurs de canneberges. Cette dernière leur permettra de se démarquer et de faire rayonner notre savoir-faire tout en mettant de l'avant un produit distinctif du territoire des MRC d'Arthabaska et de L'Érable, alors que 90 % de cette production au Québec en 2022 a eu lieu au Centre-du-Québec. »

Eric Lefebvre, député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement

« Avec ce projet de formation, on accompagnera les gestionnaires dans l'important transfert de responsabilité qu'ils s'apprêtent à vivre. Je tiens à souligner le travail du Conseil régional des partenaires du marché du travail du Centre-du-Québec, qui a encouragé l'émergence de ce projet de formation innovant, ciblant un secteur d'activité prometteur pour le marché de l'emploi. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Le programme de formation Apex représente une nouvelle façon d'offrir de la formation continue, et nous croyons qu'il est tout indiqué pour maximiser les apprentissages dans un contexte de croissance rapide. S'inspirant des principes de l'économie circulaire et des pratiques d'innovation sociale, Apex met en œuvre divers concepts novateurs en formation, tels que l'intelligence collective, la communauté de pratique et le territoire apprenant. Et, comme le secteur de la canneberge s'est toujours démarqué par sa synergie et son innovation, c'est le terrain idéal pour développer une façon différente d'offrir de la formation aux entreprises. »

Sylvie Norris, directrice du Service de la formation continue du Cégep de Victoriaville et de Victoriaville entreprises et communauté

« La formation de gérants de ferme et de travailleurs agricoles spécialisés en culture de canneberges fait partie des quatre grandes priorités de la filière de la canneberge. À la suite d'un exercice de planification stratégique, un plan d'action a été élaboré pour les années 2022-2025 par les acteurs de cette industrie, et la nécessité de recourir à de la main-d'œuvre spécialisée fait partie des quatre grandes priorités du secteur. Rappelons que le Québec représente la 2e région au monde productrice de canneberges et que le Centre-du-Québec contribue pour 85 % au volume de production de canneberges. Bien former la main-d'œuvre demeure un incontournable pour maintenir notre place sur l'échiquier mondial et assurer notre croissance. »

Monique Thomas, directrice générale de l'Association des producteurs de canneberges du Québec

Faits saillants

Au total, il s'agit d'un investissement de près de 200 000 $ de Victoriaville entreprises et communauté (VEC), affilié au Cégep de Victoriaville , consenti par l'intermédiaire du Conseil régional des partenaires du marché du travail (CRPMT) du Centre-du-Québec afin d'offrir un programme de formation innovant et conçu pour répondre aux besoins spécifiques des producteurs de canneberges.

entreprises et communauté (VEC), affilié au Cégep de , consenti par l'intermédiaire du Conseil régional des partenaires du marché du travail (CRPMT) du Centre-du-Québec afin d'offrir un programme de formation innovant et conçu pour répondre aux besoins spécifiques des producteurs de canneberges. Le financement du projet APEX provient du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre et est octroyé dans le cadre du volet Innovation et connaissance du programme Évolution-Compétences, de la Commission des partenaires du marché du travail.

La région du Centre-du-Québec est un chef de file mondial dans la culture de canneberges. Représentant 1 385 emplois directs et indirects, cette production agricole génère d'importantes retombées économiques au Centre-du-Québec, où se trouve 80 % de la production de canneberges au Québec.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, suivez-le sur les médias sociaux :

facebook.com/EmploiSolidaritesocialeQc

twitter.com/messqc

linkedin.com/messqc

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Source : Bénédicte Trottier-Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Tél. : 514 686-7100; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796