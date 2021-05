VALCOURT, QC, le 5 mai 2021 /CNW Telbec/ - BRP (TSX: DOO) (NASDAQ: DOOO) ouvre le premier et unique pôle de vaccination en entreprise en Estrie, à l'aréna de Valcourt. En collaboration avec le CIUSSS de l'Estrie - CHUS, BRP s'engage à administrer, à ses frais, entre 15 000 et 25 000 doses contre la COVID-19 d'ici le mois d'août 2021. Les vaccins seront disponibles pour ses employés et leurs familles ainsi que pour les personnes de la région qui souhaitent se faire vacciner.

C'est spontanément que BRP, déjà très impliquée dans sa communauté, a répondu à l'appel aux entreprises du ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, en mars dernier. Depuis plusieurs semaines, BRP s'affaire à aménager l'aréna de Valcourt afin de pouvoir administrer plus de mille doses par semaine à partir du 10 mai prochain. BRP, qui contribue ainsi à l'effort vaccinal national, fait partie des 13 pôles de vaccination en entreprises mis sur pied jusqu'ici au Québec.

« Nous sommes fiers de participer à la lutte contre la COVID-19 et contribuer à la santé des membres de notre communauté. La santé et la sécurité a toujours été une priorité pour nous et nous mettons en place toutes les mesures nécessaires afin de préserver la santé de nos employés et leur famille et celles de nos concitoyens. Nous sommes très heureux de faire notre part et de redonner de cette façon. C'est tous ensemble que nous finirons par éradiquer cette pandémie », a déclaré Éric Lebel, vice-président aux ressources humaines, Ingénierie de produits et opérations manufacturières chez BRP.

« La dernière année nous a démontré que la solidarité permet de faire face plus facilement à l'adversité. Protéger les Estriens de la COVID-19 est la priorité de tous. Avec la participation de la population et de partenaires comme l'entreprise BRP, nous vaincrons cet ennemi commun qu'est la COVID-19. Je suis heureuse de compter sur la précieuse collaboration de notre partenaire pour offrir aux Estriens un endroit de plus où ils peuvent se faire vacciner. Je les félicite d'ailleurs pour la qualité du lieu qu'ils ont mis en place. En multipliant nos efforts, nous protégerons plus rapidement notre population", mentionne Mme Nancy Desautels, directrice adjointe aux mesures d'urgence, de la sécurité civile et des enjeux organisationnels.

Prendre rendez-vous au centre de vaccination BRP

Hormis pour les vaccins, le centre de vaccination mis sur pied par BRP est auto-géré, auto-financé et conforme aux normes sanitaires gouvernementales. Pour se faire vacciner, les personnes de la région pourront se rendre à compter du 10 mai sur le site du gouvernement du Québec www.clicsante.ca. BRP fournit des plages horaires disponibles en fonction de l'approvisionnement en vaccins qui dépend de la Santé publique de la région. C'est pourquoi le centre de vaccination BRP ouvrira de façon graduelle et offrira des plages horaires variables en fonction des doses disponibles.

BRP recrute des bénévoles !

Vous aimeriez vous aussi contribuer à cet effort vaccinal collectif? Sachez que l'entreprise recrute toujours des bénévoles pour assurer le bon fonctionnement de son Centre de vaccination. Communiquez avec Nancy Bossé ([email protected]), afin de manifester votre intérêt.

