Centre de services scolaire de Laval - les employé(e)s manuel(le)s sortent de l'ombre

LAVAL, QC, le 6 sept. 2023 /CNW/ - Le syndicat qui représente plus de 360 employé(e)s manuel(le)s travaillant au Centre de services scolaire de Laval a lancé cette semaine une campagne d'affichage sur les autobus de la Société de transport de Laval (STL) afin de faire reconnaître l'importance de leur travail dans le réseau scolaire et d'informer les citoyennes et citoyens de Laval sur la légitimité des demandes syndicales dans l'actuelle négociation du secteur public.

Ces syndiqué(e)s font partie du secteur Éducation du SCFP-Québec, lequel regroupe notamment 15 sections locales du soutien scolaire. Leur convention collective est arrivée à échéance le 31 mars 2023. L'enjeu principal de la négociation concerne les augmentations salariales pour contrer l'effet de l'inflation sur le pouvoir d'achat de ces salarié(e)s.

Rappelons qu'une bonification réelle du salaire des employé(e)s de métiers pourrait aussi aider à résoudre les problèmes d'attraction et de rétention de personnel qui étaient déjà fort importants, et ce, bien avant l'arrivée de la pandémie.

Le syndicat invite également les citoyennes et citoyens à écrire à leur député(e) provincial(e) afin de faire fléchir le gouvernement Legault pour qu'il fasse des offres décentes aux travailleuses et travailleurs du secteur public.

Accédez à la page de la campagne en cliquant ici.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 13 360 membres dans le secteur de l'éducation au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Ronald Boisrond, Service des communications, 514 802-2802, [email protected]