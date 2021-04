Centre de santé L'Équilibre du Saguenay-Lac-Saint-Jean - Plus de 11 M$ pour donner vie à une ressource unique pour soutenir les personnes en situation de vulnérabilité

SAGUENAY, QC, le 16 avril 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Mme Andrée Laforest, est fière d'annoncer que la région aura une ressource commune dans un lieu unique et moderne, le tout nouveau Centre de santé L'Équilibre, pour soutenir les personnes qui font face à des défis d'ordre psychologique ou social.

En compagnie de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale, présidente du Conseil du trésor, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne et ministre responsable des Institutions démocratiques et de la Réforme électorale, Mme Sonia Lebel, la ministre Laforest a annoncé qu'une étape significative avait été franchie. Dans les faits, il est maintenant possible d'annoncer l'acquisition du terrain et la démolition partielle de l'ancienne prison de Chicoutimi. Soulignons que le Centre de santé L'Équilibre sera construit de façon à mettre en valeur le cachet patrimonial et historique qui sera préservé.

La construction du Centre de santé L'Équilibre est évaluée à plus de 11 M$. Le projet sera rendu possible grâce entre autres à une aide financière de plus de 8 M$, à laquelle s'ajouteront d'autres contributions du milieu. Rappelons qu'en janvier dernier, l'honorable Amhed Hussen et la ministre Laforest avaient fait l'annonce, dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements, du financement de ce projet.

Pour sa part, la Ville de Saguenay contribuera également au montage financier, qui sera élaboré lorsque le projet franchira les étapes d'analyse du programme AccèsLogis Québec de la Société d'habitation du Québec. Pour réaliser ce projet, Hébergement Plus comptera sur l'étroite collaboration de l'Association canadienne pour la santé mentale - Saguenay et du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Citations :

« Aujourd'hui, je suis très fière de pouvoir dévoiler les détails de ce projet sur lequel je travaille depuis le début de mon mandat. C'était essentiel pour moi que nous puissions redonner vie à ce bâtiment patrimonial au cœur de notre centre-ville tout en le modernisant pour répondre à des besoins réels et dynamiser économiquement le secteur. Le Centre de santé L'Équilibre donnera un moment de répit aux citoyens qui vivent des défis sur le plan psychologique ou social. Ce sera un lieu unique, moderne, apaisant, qui donnera les outils nécessaires à ces personnes qui ont besoin d'une main tendue. Je remercie sincèrement ma collègue Sonia LeBel pour son soutien exemplaire et son écoute attentive, car c'est en grande partie grâce à elle si nous pouvons être ici aujourd'hui et faire la première annonce sur le terrain d'un projet de plus de 11 M$. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Je sais pertinemment que c'est un projet d'une grande importance pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. La nouvelle vocation du bâtiment permettra de combler des besoins en santé mentale dans la région, profitant à plusieurs dizaines de personnes, alors que la crise sanitaire mondiale que nous traversons actuellement nous fait prendre conscience des besoins grandissants. C'est un bel exemple des projets qui peuvent prendre forme lorsque nous mettons à profit des sites riches d'histoire, appartenant à notre gouvernement. »

Sonia Lebel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale, présidente du Conseil du trésor, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne et ministre responsable des Institutions démocratiques et de la Réforme électorale

À propos de la Société d'habitation du Québec (SHQ)

En tant que chef de file en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. De plus, la SHQ stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Sources : Bénédicte Trottier-Lavoie, Attachée de presse de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay−Lac-Saint-Jean, 514 686-7100, [email protected]; Florent Tanlet, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale, Présidente du Conseil du trésor, Ministre responsable des Institutions démocratiques et de la Réforme électorale, Ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Cell. : 418 265-1982, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, 418 643-4035, poste 2032, [email protected]

Liens connexes

http://www.habitation.gouv.qc.ca