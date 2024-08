Transition énergétique du Québec - Investissement maximal de 50 M$ dans le Fonds Cycle Capital V

QUÉBEC, le 23 août 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec injectera, par l'entremise d'Investissement Québec, une somme maximale de 50 millions de dollars dans le Fonds Cycle Capital V afin de favoriser l'essor d'entreprises québécoises innovantes à fort potentiel de croissance dans le secteur des technologies climatiques.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Ce fonds sera géré par Cycle Capital, une firme d'expérience dans le secteur des technologies climatiques. Les investissements seront réalisés principalement sous forme de capitaux propres et de quasi-capitaux propres, et cibleront les entreprises innovantes qui développent des solutions en électrification, en microélectronique, en photonique et en intelligence artificielle. La participation gouvernementale se fera selon un principe d'appariement d'un dollar pour chaque dollar engagé par d'autres commanditaires.

Les fonds de capital d'investissement répondent à plusieurs besoins des entreprises en leur fournissant des capitaux pour favoriser leur croissance. Ils leur font également profiter des conseils et du soutien d'équipes de gestion qui possèdent une grande expérience d'affaires et qui ont accès à des réseaux spécialisés.

Citation :

« En investissant dans le Fonds Cycle Capital V, on appuie le développement de nouvelles technologies propres par des entreprises québécoises. Il est essentiel de stimuler la croissance de nos PME et leurs initiatives en matière d'innovation verte si l'on veut relever collectivement les défis liés à la transition énergétique du Québec. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le Fonds Cycle Capital V effectuera des investissements qui permettront de favoriser l'atteinte des objectifs du Plan pour une économie verte 2030.

Ce fonds rejoint aussi les objectifs de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI 2 ) 2022-2027 visant notamment à hausser la part des entreprises qui innovent dans les produits et à augmenter l'adoption de technologies propres.

) 2022-2027 visant notamment à hausser la part des entreprises qui innovent dans les produits et à augmenter l'adoption de technologies propres. En novembre 2020, le gouvernement du Québec a prévu 300 millions de dollars pour mettre en place des fonds d'investissement afin de soutenir des entreprises dans leur croissance et dans la relance de leurs activités. Ces fonds permettent, entre autres, d'appuyer des entreprises innovantes spécialisées dans les secteurs de la transition énergétique et des technologies climatiques.

