L'économie circulaire est un modèle économique qui recherche des compromis viables entre le développement économique et la protection de nos ressources et de l'environnement. Il tient compte de la finitude des ressources et des limites planétaires.

Pour ce faire, l'économie circulaire vise à optimiser la productivité des ressources déjà présentes sur le marché de manière à réduire le recours aux ressources vierges. Cela passe par une analyse des flux de matières à l'échelle des chaînes de valeur et des territoires ainsi que de leur potentiel de « circularisation », c'est-à-dire la capacité de réinsérer les matières dans le système économique afin que leur finalité ne soit pas une sous-utilisation ou les sites d'enfouissement.

Mieux connu en Europe et dans certains pays asiatiques, ce modèle commence lentement à prendre son essor sur le territoire nord-américain. Un enjeu auquel compte s'attaquer le CÉRIÉC en mobilisant davantage de chercheurs, d'entreprises et de gouvernements à la valeur de ce modèle économique doté d'une perspective de développement durable. Cela dit, il faudra être patient puisque la transition vers l'économie circulaire n'en est qu'à ses balbutiements. Les spécialistes croient que 15 à 20 ans seront nécessaires avant que ce modèle ne devienne prédominant et se substitue au modèle linéaire actuel, qui consiste à extraire, consommer et jeter.

Une nouvelle unité de recherche à l'ÉTS

Au cours des prochains mois, Daniel Normandin et l'équipe du CÉRIÉC réuniront des professeurs-chercheurs de plusieurs universités et spécialités afin d'accélérer le développement des connaissances et des compétences nécessaires à la transition vers l'économie circulaire. Ils tiendront des ateliers de travail avec des professeurs-chercheurs en vue d'élaborer une programmation de recherche interdisciplinaire. Ils souhaitent aussi poursuivre la sensibilisation des entreprises et des gouvernements à l'économie circulaire, tout en regroupant les autres acteurs du terrain autour de ce projet commun. Plusieurs living labs seront aussi organisés au cours des 5 prochaines années, grâce à un don de 2 millions de dollars de Desjardins. Ces derniers permettront de réunir autour d'une même table les principaux acteurs d'une même chaîne de valeur en vue d'en accélérer la « circularisation » et de constituer des « boucles de valeur ».

Pour les chercheurs et les étudiants en génie, l'économie circulaire représente un beau carré de sable. « Par exemple, de nombreuses carcasses d'avions finissent entassées dans des déserts, comme celui de l'Arizona, parce qu'on ne sait pas encore comment valoriser les alliages métalliques qui entrent dans leur composition. C'est aussi vrai pour de nombreux biens de consommation courants, tels que nos cellulaires, par exemple. Si une équipe d'ingénieurs parvenait à concevoir une technologie permettant de retrouver les métaux initiaux qui entrent dans la composition de ces alliages, nous pourrions reconstituer de véritables gisements de matières premières », illustre le directeur du CÉRIÉC.

« Plus de 90 % des ressources extraites terminent leur vie dans des sites d'enfouissement, sont dissipés sous forme de pollution dans l'environnement ou sont stockées de manière improductive dans le marché. Il faut que ça change », conclut le directeur, qui rappelle au passage que nous extrayons annuellement plus de 100 milliards de tonnes de ressources naturelles dans le monde, et que ce chiffre est encore appelé à croître si les choses ne changent pas.

À propos de Daniel Normandin, directeur général

Daniel Normandin est un expert reconnu en économie circulaire et un spécialiste dans le montage d'unités de recherche à interface industrielle incluant notamment le Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services (CIRAIG), le Centre de recherche Biopro et la Chaire de recherche CRSNG en assainissement et gestion des sites contaminés de Polytechnique Montréal. Il est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires (MBA) de HEC Montréal et d'une maîtrise ès sciences en sciences biologiques (biotechnologies environnementales) de l'Université Laval. Co-fondateur et directeur exécutif de l'Institut de l'environnement, du développement durable et de l'économie circulaire (IEDDEC) du Campus de l'Université de Montréal (2014-2019), il a auparavant participé à la mise sur pied et au déploiement de Quantis (2009-2014), une firme internationale de consultation spécialisée en analyse du cycle de vie. M. Normandin est membre du panel d'experts sur l'économie circulaire du Conseil des académies du Canada, de même que de la « Circular Economy Leadership Coalition ». Il est également co-fondateur et responsable du Pôle de concertation québécois sur l'économie circulaire depuis 2015, et co-fondateur et gestionnaire de la plateforme web quebeccirculaire.org depuis 2018.

1 Économie circulaire au Québec : opportunités et impacts économiques. https://www.cpq.qc.ca/wp-content/uploads/2018/03/economie-circulaire-au-quebec.pdf

SOURCE École de technologie supérieure

Renseignements: Chantal Crevier, Service des communications ÉTS, 514 396-8800, poste 7893

Liens connexes

http://www.etsmtl.ca