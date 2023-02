MONTRÉAL, le 22 févr. 2023 /CNW/ - Centraide du Grand Montréal investit une somme supplémentaire de 1,7 M$ auprès de 36 organismes communautaires qui interviennent en sécurité alimentaire. Cette somme servira à réduire l'impact de l'inflation chez les populations pour qui s'alimenter devient un véritable combat quotidien.

« L'explosion des coûts liés au logement et au panier d'épicerie crée une pression énorme sur le milieu communautaire. Lorsqu'il en reste trop peu dans les poches des personnes moins nanties pour s'acheter des aliments et qu'en plus leurs coûts sont plus élevés, elles n'ont plus le choix et doivent recourir aux services des organismes pour se nourrir. De plus, les groupes communautaires ont besoin de davantage de financement pour acheter des denrées afin de faire face à la hausse des demandes », indique Claude Pinard, président et directeur général de Centraide du Grand Montréal.

Des demandes à la hausse

Les organismes rencontrent une hausse des demandes d'aide alimentaire qui proviennent notamment des travailleurs, des personnes aînées, seules, et à mobilité réduite, ainsi que des demandeurs d'asile et des réfugiés qui représentent une clientèle en croissance.

De plus, la pénurie de main-d'œuvre, les difficultés à recruter du personnel, le manque de financement et de bénévoles augmentent les défis auxquels font face les organismes pour offrir les services sur le terrain.

Les groupes communautaires rencontrent également des problèmes pour répondre aux demandes de certaines populations : nourriture variée et nutritive correspondant aux habitudes alimentaires culturelles d'une clientèle diversifiée, plats préparés pour les personnes à mobilité réduite ou en perte d'autonomie, etc.

Une aide d'urgence nécessaire

Le financement ponctuel d'urgence de Centraide permettra :

D'acheter des denrées alimentaires et d'autres produits de première nécessité;

D'acheter ou de louer de l'équipement réfrigéré et du matériel;

D'assurer le transport et la distribution de denrées alimentaires;

D'embaucher des employés temporaires pour combler le manque de bénévoles;

D'étendre l'aide alimentaire à plus de personnes sur le territoire du Grand Montréal.

Cette aide indispensable s'ajoute aux 7,1 M$ que Centraide verse déjà annuellement à plus de 100 organismes et qui en fait le plus important bailleur de fonds en sécurité alimentaire dans le Grand Montréal après les gouvernements.

L'insécurité alimentaire augmente

L'insécurité alimentaire est à la hausse au Québec et Montréal est plus touché. En plus de l'information recueillie par Centraide sur le terrain concernant l'augmentation des besoins, les divers signaux montrent que la situation en sécurité alimentaire est préoccupante :

Environ 671 000 personnes reçoivent de l'aide alimentaire au Québec mensuellement, soit 10 % de plus qu'en 2021 (610 000 personnes) et 34 % de plus qu'avant la pandémie en 2019 (500 000 personnes).

Une personne sur quatre (23 %) vit en situation d'insécurité alimentaire sur l'île de Montréal. C'est davantage que partout ailleurs au Québec. Ces personnes limitent leur consommation alimentaire pour subvenir à d'autres besoins essentiels comme le paiement du loyer.

Les banques alimentaires ont enregistré un taux record de demandes d'aide au Québec (plus de 2 millions mensuellement).

Selon les données du 211, le plus grand nombre de suivis en aide alimentaire dans le Grand Montréal en 2022 a été effectué auprès des demandeurs d'asile et des réfugiés.

À propos de Centraide du Grand Montréal

Véritable acteur de changements, Centraide du Grand Montréal intervient sur le territoire de Laval, de Montréal et de la Rive-Sud. Il soutient annuellement un réseau de plus de 350 organismes et projets collectifs. Centraide reçoit l'appui d'entreprises et d'organisations, ainsi que du grand public. Il investit les fonds recueillis à la suite d'analyses des besoins réalisées dans chacun des quartiers et des communautés du territoire. Il met en place des stratégies et des actions pour briser le cycle de la pauvreté et de l'exclusion sociale afin d'améliorer les conditions de vie des personnes en situation de vulnérabilité. L'an dernier, il a investi 59,1 M$ dans la communauté, soit plus de 88 % des sommes amassées lors de sa collecte de fonds annuelle. Plus de 800 000 personnes sont rejointes chaque année par les organismes appuyés par Centraide du Grand Montréal. Pour en apprendre davantage : centraide-mtl.org .

SOURCE Centraide du Grand Montréal

Renseignements: Annick Gagnon, conseillère relations publiques, Centraide du Grand Montréal, 514 437-3672, [email protected]