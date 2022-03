Centraide lance DATAide pour accélérer le virage numérique du milieu communautaire

MONTRÉAL, le 14 mars 2022 /CNW Telbec/ - Les Centraide du Québec lancent DATAide, un parcours d'apprentissage et d'accompagnement pour appuyer 3 000 organismes communautaires québécois de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans leur virage numérique. Le déploiement de ce nouveau projet est rendu possible grâce à un financement du gouvernement du Québec de 5,4 millions de dollars.

DATAide a été élaboré avec la participation de 50 organismes communautaires et appuiera le savoir-faire technologique des travailleurs communautaires pour combler le fossé technologique qui s'est créé au cours des dernières années. Il leur permettra d'avoir accès à du soutien en intelligence numérique et en leadership grâce à la collaboration de l'organisme Nord Ouvert, des spécialistes en données et en technologie, et ce, dès ce printemps.

« Le soutien de ce projet par notre gouvernement reflète notre volonté d'aider les organismes communautaires et d'accélérer leur transition numérique. Tous les secteurs de notre économie sont confrontés à un virage numérique fondamental. Il est essentiel que les services offerts par les organismes soient adaptés à la réalité d'aujourd'hui. Les organismes participants pourront non seulement réduire la fracture numérique, mais aussi innover et être encore plus agiles en ce qui concerne leur capacité à soutenir les personnes en situation de vulnérabilité », souligne Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie.

« C'est avec enthousiasme que Centraide du Grand Montréal agira à titre d'opérateur du projet DATAide en collaboration avec l'organisme Nord Ouvert. Le milieu communautaire connait un retard technologique important par rapport aux autres secteurs d'activités. Bien que la pandémie ait forcé l'accélération de la transformation numérique du secteur, le virage technologique représente un défi de taille pour bon nombre d'organismes, et ce, dans toutes les régions. Par exemple, avant la crise sanitaire, près de 30 % des organismes communautaires du Grand Montréal accusaient un retard important au niveau de l'utilisation des technologies », ajoute Claude Pinard, président et directeur général, Centraide du Grand Montréal.

Formation sur mesure, communauté de pratiques, outils et ressources financières seront proposés au milieu communautaire. Ce parcours aura le potentiel d'optimiser leurs pratiques de gestion et d'administration et d'augmenter leur capacité à maintenir et parfois même intensifier les services auprès des familles, des jeunes, des adultes et des aînés dans le besoin.

Les informations sur DATAide sont disponibles à DATAide.ca.

Faits saillants de DATAide :

DATAide est le premier projet visant à accélérer le virage numérique du milieu communautaire québécois. Offert par les Centraide du Québec et piloté par Centraide du Grand Montréal, il est composé de webinaires, de formations pour développer les compétences numériques des intervenants et d'activités de soutien au leadership.

Le financement de 5,4 M$ comprend également des investissements de 3,6 M$ pour l'octroi de 500 bourses afin de soutenir des projets d'acquisition de matériel technologique ou de licences, ainsi que pour soutenir leur mise en œuvre.

Les trois années de déploiement du projet DATAide permettront aussi la collecte d'informations sur les besoins des organismes des différentes régions et communautés.

Près de 30 % des organismes du Grand Montréal :

Estiment qu'ils sont en retard ou très en retard au niveau de l'utilisation des technologies. La pandémie a mis encore davantage en évidence ce retard.



Disposent d'un parc informatique dont l'âge moyen est de plus de cinq ans.

Centraide a réalisé un partenariat avec Nord Ouvert qui opérera le programme de formation, un organisme reconnu dans le domaine de la gouvernance des données et des technologies au Québec.

À propos de Centraide

Au Québec, 11 Centraide recueillent et investissent dans leur territoire afin d'agir efficacement sur la pauvreté et l'exclusion sociale. Ils soutiennent ainsi quelque 1 500 organismes et projets communautaires qui aident et réconfortent plus d'un million de personnes vulnérables d'ici. Les Centraide du Québec sont également membres de Centraide Canada, qui réunit plus de 77 Centraide et United Way à travers le pays.

À propos de Nord Ouvert

Nord Ouvert est un organisme sans but lucratif qui travaille avec des partenaires publics, privés et communautaires pour favoriser l'utilisation efficace, responsable et concertée des données et de la technologie et résoudre des problèmes complexes visés dans l'intérêt du public. Nord Ouvert agit en qualité de force motrice de la recherche, du perfectionnement des compétences, et de la collaboration au sein des secteurs et entre eux pour habiliter la création de collectivités transparentes, responsables et inclusives. Fondé en 2011, l'organisme a acquis une vaste expertise notamment dans les domaines des villes intelligentes ouvertes, de la gouvernance et de la gestion des données, des partenariats de partage de données et de l'inclusion numérique.

SOURCE Centraide du Grand Montréal

Renseignements: Annick Gagnon, conseillère relations publiques, Centraide du Grand Montréal, 514 288-1261, [email protected], centraide-mtl.org