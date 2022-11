85 % des Québécois vivent un stress économique

MONTRÉAL, le 1er nov. 2022 /CNW Telbec/ - Centraide du Grand Montréal et Léger dévoilent aujourd'hui le tout premier indice d'anxiété financière chez la population québécoise qui permet de quantifier l'évolution du stress économique à travers le temps. L'indice se situe actuellement à 38,8 sur une base de 100, ce qui indique que l'anxiété demeure relativement légère pour l'ensemble de la population québécoise. Néanmoins, 85 % des Québécois vivent de l'anxiété financière, mais cela à des niveaux variables allant de léger à extrême.

La situation devient particulièrement préoccupante pour 42 % des Québécois dont l'anxiété se situe de modérée à extrême. Ils angoissent sur le remboursement de leurs dettes et l'argent disponible pour leur retraite, tout en craignant les dépenses imprévues et leur incapacité à accéder à la propriété. Le simple fait d'être en mesure de couvrir les dépenses essentielles devient, pour ces personnes, un enjeu du quotidien. Plus d'un jeune sur deux de 18 à 34 ans (55 %) se retrouve dans ces niveaux.

« Le taux d'inflation qui ne cesse d'augmenter représente une grande source d'anxiété. Les résultats correspondent à ce que nous percevons sur le terrain : comme en plein cœur de la pandémie, la situation actuelle touche davantage les personnes vulnérables. Ce sont elles qui écopent le plus, parce que l'augmentation des coûts influence leur capacité à répondre à des besoins qui sont essentiels, comme se loger, se nourrir et se transporter. Le stress financier a des effets inquiétants sur la santé mentale. L'indice nous permettra de suivre l'évolution des préoccupations financières et leurs retombées négatives », souligne Claude Pinard, président et directeur général de Centraide du Grand Montréal.

Les populations vulnérables plus affectées

L'anxiété financière ne touche pas les gens de la même façon. Des groupes de personnes à plus grand risque de pauvreté sont davantage représentés dans les niveaux d'anxiété sévère et extrême, notamment les répondants ayant un revenu familial annuel inférieur à 40 000 $, les chefs de famille monoparentale, les femmes, les personnes ayant une limitation fonctionnelle et celles sans diplôme d'études postsecondaires.

« Cet indice d'anxiété financière, développé pour Centraide, est une première, car il permet d'établir quels sont les liens intimes entre l'anxiété financière, la littéracie financière, l'état de santé mentale plus globale des Québécois et les facteurs socio-économiques qui les affectent. L'inflation actuelle ne touche pas toutes les personnes de la même manière et les résultats sur ce point ne pourraient être plus clairs », ajoute Christian Bourque, vice-président exécutif, bureau de Montréal de Léger.

À la lumière de ces résultats, Centraide réitère le rôle essentiel des organismes communautaires pour soutenir les personnes qui vivent de l'anxiété financière. Ils le font de différentes façons et à des niveaux divers, par exemple en santé mentale (services d'écoute, d'aide et de référence), en littératie financière (ateliers en budgétisation, consommation, endettement, crédit), en logement (défense des droits et accompagnement) et en sécurité alimentaire (dons de nourriture, jardins collectifs, achats groupés, épiceries solidaires, cuisines collectives).

L'indice d'anxiété financière de Centraide résulte d'un calcul reposant sur trois grandes variables : la situation financière et familiale, la littératie financière, ainsi que la préoccupation envers divers aspects financiers (dépenses alimentaires et logement, remboursement des dettes, etc.). Il sera mesuré deux fois par année pour les trois ans à venir.

L'indice découle d'un sondage mené en ligne sur la plateforme LEO entre le 25 août et le 20 septembre 2022, parmi un échantillon de 2 001 Québécois âgés de 18 ans et plus. À titre indicatif, la marge d'erreur maximale pour un échantillon de même taille serait de +/- 2,2 %, 19 fois sur 20.

