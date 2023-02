L'engagement des organisations et du milieu communautaire souligné par les prix Solidaires

MONTRÉAL, le 8 févr. 2023 /CNW Telbec/ - La 49e campagne Centraide du Grand Montréal a été soutenue par un élan de générosité exceptionnel qui lui a permis de récolter la somme record de 65,3 M$. Ce succès est le résultat de l'engagement de donatrices et de donateurs, d'organisations et d'entreprises, ainsi que de syndicats. Leur soutien permettra d'appuyer un réseau de plus de 350 organismes et projets qui allègent le poids de la pauvreté et de l'exclusion sociale auprès de quelque 800 000 personnes à Montréal, à Laval et sur la Rive-Sud.

Augmentation des dons

« Nous avons connu une hausse des dons par rapport à l'an dernier grâce à une mobilisation incroyable dans un contexte très incertain. Les organisations et les entreprises ont fait preuve de beaucoup de créativité afin de créer des événements et des activités de collecte de fonds qui ont accru les taux de participation de leurs employés », explique Claude Pinard, président et directeur général de Centraide du Grand Montréal. « Je remercie sincèrement nos 98 000 donateurs et donatrices, soit le grand public, les entreprises et les milieux de travail, ainsi que les Grands donateurs pour leur solidarité. Je souligne également l'engagement exceptionnel des bénévoles. Le résultat d'aujourd'hui nous permettra de poursuivre notre travail avec les organismes communautaires et d'aller encore plus loin. Bien sûr, nous continuerons de travailler sur l'essentiel et sur les besoins urgents, mais nous voulons aussi aller plus en profondeur, travailler sur les causes de la pauvreté, notamment sur la question du logement. Nous voulons créer un impact durable. »

« À titre de coprésident de la campagne 2022, je suis très fier du travail que nous avons accompli », mentionne Paul Desmarais III, président du conseil et chef de la direction de Sagard. « Notre message d'espoir pour cette campagne a été entendu. Nous avons pu rassembler de très nombreuses personnes pour soutenir Centraide. Grâce à l'implication de toutes et tous, nous avons atteint un succès collectif. Cela a encore une fois démontré que nous pouvons compter les uns sur les autres pour créer un tissu social fort afin de venir en aide aux personnes les plus vulnérables. Nous sommes interreliés, nous sommes des gens, des familles et des entreprises qui s'engagent ensemble pour créer une société plus équitable et plus inclusive. »

« Dans le contexte économique actuel, l'appui soutenu des travailleurs du milieu communautaire est essentiel et fait toute la différence », ajoute Laurent Ferreira, président et chef de la direction de la Banque Nationale du Canada qui coprésidait la campagne Centraide avec M. Desmarais. « Les disparités sociales sont grandissantes. Nous avons une responsabilité accrue d'aider les gens dans le besoin. Toute la communauté doit faire un effort concerté pour relever les défis sociaux. Je tiens à reconnaître le travail du cabinet des Grands donateurs. Leurs efforts ont permis d'en mobiliser 850, dont 130 nouveaux. Je souligne également la générosité, la collaboration et l'engagement dont j'ai été témoin au cours de la campagne. »

L'engagement, l'implication, le soutien et l'entraide reconnus par Centraide

Centraide a profité de l'événement de clôture de la campagne 2022 pour remettre des prix Solidaires aux entreprises, organisations, syndicats et individus qui l'ont appuyé de manière exceptionnelle. Des organismes et des projets de son réseau et des personnes s'étant engagées de façon remarquable dans l'action communautaire ont également été honorés.

Les lauréats du milieu communautaire sont :

Les lauréats du milieu des affaires sont :

Solidaires Engagement d'entreprise (1000 employés et plus) : Banque Nationale, Groupe Dynamite, Hydro-Québec, METRO

Solidaires Engagement d'entreprise (999 employés et moins) : ADM Aéroports de Montréal, Moment Factory, Produits forestiers Résolu

Solidaires Mobilisation (1000 employés et plus) : CAE, iA Groupe financier, Polytechnique Montréal

Solidaires Mobilisation (999 employés et moins) : Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent , Hatch, Solotech

Solidaires Leadership syndical : Syndicat des Métallos, ArcelorMittal Produits longs du Canada , Syndicat canadien de la fonction publique SCFP - Québec

Solidaires Relève : Construction PCL, Nortera, Pharmaceutique Searchlight, Sagard

En plus des Solidaires, Karen Macdonald, directrice de la station et directrice de l'information chez Global Montreal, s'est mérité le Prix Michèle Thibodeau-DeGuire. Ce prix est remis annuellement à un ou une bénévole qui se distingue par la qualité de son engagement envers Centraide du Grand Montréal. Mme Macdonald a siégé à son conseil d'administration de 2010 à 2016, ainsi qu'à son comité exécutif, de même qu'au comité de ressources humaines, ainsi qu'au Jury pour les prix Solidaires. Elle est actuellement impliquée au sein du comité des célébrations du 50e anniversaire de l'organisation. Bénévole de longue date au sein du mouvement Centraide United Way, elle a été présidente du conseil d'administration de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches dont elle a également coprésidé la campagne. Elle siège aussi au conseil d'administration de Centraide United Way Canada.

Centraide du Grand Montréal diffusera son rapport à la communauté, la liste complète de ses investissements dans les organismes et les projets réalisés grâce à cette généreuse campagne de collecte de fonds, ainsi que ses états financiers en date du 31 mars 2023 sur son site Web en juin prochain.

À propos de Centraide du Grand Montréal

Véritable acteur de changements, Centraide du Grand Montréal intervient sur le territoire de Laval, de Montréal et de la Rive-Sud. Il soutient annuellement un réseau de plus de 350 organismes et projets collectifs. Centraide reçoit l'appui d'entreprises et d'organisations, ainsi que du grand public. Il investit les fonds recueillis à la suite d'analyses des besoins réalisées dans chacun des quartiers et des communautés du territoire. Il met en place des stratégies et des actions pour briser le cycle de la pauvreté et de l'exclusion sociale afin d'améliorer les conditions de vie des personnes en situation de vulnérabilité. Plus de 800 000 personnes sont rejointes chaque année par les organismes appuyés par Centraide du Grand Montréal. Pour en apprendre davantage : centraide-mtl.org .

