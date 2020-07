MONTRÉAL, le 15 juillet 2020 /CNW Telbec/ - Centraide du Grand Montréal annonce qu'il a investi et alloué la somme de plus de 65 M$ en 2019-2020 pour la population vulnérable qui a pu ainsi bénéficier de l'appui essentiel des organismes communautaires de Laval, Montréal et la Rive-Sud. Ce financement du milieu communautaire a permis de répondre à de multiples besoins en plus de maintenir les efforts pour faire face à la crise de la COVID-19 au cours des derniers mois.

À l'investissement régulier de 49,4 M$ versé par Centraide du Grand Montréal aux 350 organismes de son réseau s'est ajoutée une aide financière supplémentaire de près de 16 M$ allouée à plus de 550 organismes de première ligne depuis la mi-mars grâce aux divers Fonds d'urgence pour la COVID-19. Plus de la moitié (60 %) de ces 550 organismes ne faisaient pas partie du réseau habituel de Centraide.

« Cette crise a démontré encore plus l'importance de pouvoir compter sur des organismes solides, innovants et résilients afin de répondre aux besoins les plus urgents, mais aussi pour agir à plus long terme sur la pauvreté et l'exclusion sociale. Les organismes renforcent notre tissu social et ils sont plus essentiels que jamais pour soutenir ceux et celles qui sont en difficulté », a souligné Lili-Anna Pereša, présidente et directrice générale de Centraide du Grand Montréal.

Ces investissements sociaux ont été rendus possibles grâce aux fonds récoltés lors de la campagne Centraide annuelle 2019, aux dons versés aux fonds d'urgence COVID-19 et à deux programmes de subventions du gouvernement fédéral.

En plus de répondre aux besoins de centaines de milliers de personnes du Grand Montréal qui se sont retrouvées soudainement dépourvues, les fonds d'urgence ont renforcé les services offerts. En bref :

Le Fonds d'urgence COVID-19 de Centraide du Grand Montréal. La somme de 7,1 M$ a été allouée à 441 organismes communautaires leur permettant de répondre aux besoins des personnes vulnérables et celles qui ont été fragilisées par la crise sanitaire. Ce fonds a été rendu possible grâce aux dons des entreprises, des organisations et des syndicats, des généreux donateurs et donatrices, des fondations, des villes, des arrondissements.

Centraide du Grand Montréal : un investisseur social stratégique et proactif

Notre Grand Montréal est particulièrement touché par la pandémie de COVID-19 et, comme l'écosystème communautaire a été immensément sollicité, Centraide du Grand Montréal se devait de réagir rapidement à la situation avec une réponse flexible et à grande échelle. Au-delà des fonds que nous avons alloués, nous avons aussi créé des maillages pour que les acteurs puissent trouver un point de convergence : que nos partenaires se parlent et connaissent les enjeux sur le terrain; que les organismes obtiennent le soutien nécessaire pour se réorganiser et, surtout, que les citoyens et les citoyennes trouvent rapidement une réponse à leurs besoins. Ce rôle de rassembleur se traduit par la confiance que nous ont témoignée plusieurs entreprises, institutions partenaires, les Villes et arrondissements, les donatrices et les donateurs ainsi que les fondations privées en nous confiant des fonds importants.

Centraide est, après les gouvernements, un des plus importants partenaires financiers des organismes communautaires. Il possède une connaissance des dynamiques dans les communautés et des besoins des personnes défavorisées. Ses investissements judicieux et branchés sur la réalité des milieux appuient des organismes performants et leaders dans leur communauté.

Pour plus d'information sur les investissements de Centraide du Grand Montréal, on peut accéder à son rapport à la communauté en cliquant ici.

Centraide du Grand Montréal intervient sur le territoire de Laval, Montréal et la Rive-Sud. En période pré-COVID-19, près de 57 000 bénévoles s'impliquaient au sein des quelque 350 organismes qu'il soutient. Au Québec, Centraide est présent dans 18 régions et reçoit l'appui d'entreprises, d'institutions privées, publiques et parapubliques et de grandes organisations syndicales. Les fonds recueillis sont investis localement pour briser le cycle de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Pour plus de détails : centraide-mtl.org.

