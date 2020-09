Un immense élan de générosité pour réduire la pauvreté et l'exclusion sociale

MONTRÉAL, le 9 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Les coprésidents de la campagne Centraide 2020, Anne-Marie Hubert, Leader, Est du Canada, EY et Michael M. Fortier, vice-président du conseil, RBC Marchés des Capitaux, ainsi que Lili-Anna Pereša, présidente et directrice générale, Centraide du Grand Montréal annoncent aujourd'hui le lancement officiel des activités de collecte de fonds d'une vaste opération de solidarité envers les personnes vulnérables de Montréal, Laval et la Rive-Sud.

Dans le Grand Montréal d'avant la crise de la COVID-19, une personne sur sept recevait le soutien d'un organisme soutenu par Centraide. La pandémie a davantage fragilisé les plus vulnérables et a entraîné une hausse notable des besoins essentiels auprès des plus démunis, mais aussi auprès de personnes qui se sont soudainement trouvées dans une situation de précarité financière. Les répercussions humaines continueront de se faire sentir dans les mois et les années à venir.

Centraide réinvente cette année ses activités de collecte de fonds habituelles pour rappeler à ceux et celles qui le peuvent de faire un don.

Afin de souligner le lancement de cet appel à la générosité, la population est invitée à se joindre à la campagne #IciAvecCoeurMTL afin de créer un rassemblement virtuel qui prendra la forme d'une immense mosaïque de solidarité. Pour sa campagne annuelle de collecte de fonds, Centraide lance également un slam, une poésie orale rythmée. Présenté sous la forme d'une vidéo, ce slam se veut une ode au Grand Montréal, aux gens qui y vivent et à tout ce qui fait qu'on en est fier, malgré les inégalités et les défis sur lesquels nous devons travailler ensemble, particulièrement en ces temps difficiles.

« Le slam est une façon poétique de souligner notre attachement à notre Grand Montréal dans toute sa splendeur, mais aussi de présenter ses défis, en imageant ce grand tissu social dont nous sommes fiers. La mosaïque virtuelle qui se créera aussi tout au long de l'automne rendra cet engagement envers notre communauté encore plus concret. On souhaite que les gens se joignent à notre mouvement, qu'ils participent à la mosaïque, qu'ils partagent le slam et bien sûr, qu'ils soient généreux s'ils en ont les moyens. Encore plus de gens auront besoin de notre soutien dans les prochains mois », a souligné Lili-Anna Pereša, présidente et directrice générale de Centraide du Grand Montréal.

La mosaïque virtuelle #IciAvecCoeurMTL

La campagne #IciAvecCoeurMTL encourage la population à témoigner son amour et son attachement envers le Grand Montréal et ses différents quartiers, villes et villages, qu'ils soient à Montréal, à Laval ou sur la Rive-Sud. À travers les réseaux sociaux, Centraide désire faire briller en images le lien entre la qualité de vie enviable de notre grande métropole malgré la pandémie et la solidarité humaine d'une communauté tissée serrée qui y règne. C'est ce qui rend notre Grand Montréal si unique et si résilient et qu'on doit s'efforcer de protéger.

Centraide invite la population à participer à ce rassemblement virtuel en partageant via le web ou sur Instagram ou sur Twitter une photo d'eux-mêmes ou d'un moment significatif mettant de l'avant l'entraide et l'inclusion, en utilisant le mot-clic #IciAvecCoeurMTL. Les milliers de photos reçues créeront une mosaïque de photos numériques qui prendra forme, tout au long de l'automne, sur le site web de Centraide du Grand Montréal.

Exceptionnellement cette année et en raison des mesures sanitaires, la mosaïque virtuelle remplacera la traditionnelle Marche Centraide aux 1 000 parapluies, un des événements phares des campagnes annuelles qui rassemblait chaque année des milliers de participants.es, d'entreprises, d'organismes, de partenaires et le grand public dans les rues du centre-ville de Montréal lors d'une marche de solidarité.

Un slam rassembleur pour un Grand Montréal tissé serré

Témoigner son amour pour le Grand Montréal à travers la poésie et la musique est l'une des avenues choisies par Centraide afin de mettre de l'avant les initiatives d'entraide, de générosité et d'inclusion qui se multiplient au sein de la communauté. L'organisation a fait appel aux slameurs locaux Élémo et Roen Higgins, pour interpréter cet hommage au Grand Montréal et aux gens qui lui donnent son âme et son caractère unique. Le slam brosse un portrait de la réalité quotidienne « pré-COVID-19 » et des contradictions que l'on retrouve dans notre grande métropole, tout en lançant un message d'espoir à la communauté.

Cliquez ici pour voir la vidéo du slam.

Pour plus de détails sur les coprésidents et le cabinet de campagne 2020, voir le communiqué de presse publié le 4 juin dernier.

À propos de Centraide du Grand Montréal

Centraide du Grand Montréal intervient sur le territoire de Laval, Montréal et la Rive-Sud. En période pré-COVID-19, près de 57 000 bénévoles s'impliquaient au sein des quelque 350 organismes communautaires qu'il soutient annuellement. Grâce à son Fonds d'urgence COVID-19, au Projet jeunesse et aux programmes d'aide du gouvernement du Canada, Centraide du Grand Montréal a investi près de 16 M$ additionnels lors des derniers mois (en date du 10 juillet) auprès de 550 organismes communautaires pour répondre aux besoins urgents. Au Québec, Centraide est présent dans 18 régions et reçoit l'appui d'entreprises, d'institutions privées, publiques et parapubliques et de grandes organisations syndicales. Les fonds recueillis sont investis localement pour briser le cycle de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Pour plus de détails : centraide-mtl.org.

