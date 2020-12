MONTRÉAL, le 8 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Centraide du Grand Montréal a alloué depuis la mi-mars et à ce jour plus de 24 M$ supplémentaires à quelque 635 organismes communautaires grâce à ses quatre fonds d'urgence. Ces fonds ont été créés afin de soutenir le milieu communautaire qui œuvre auprès des populations vulnérables fragilisées par la crise de la COVID-19. Cependant, les besoins restent criants.

Centraide a reçu pour plus de 56 M$ de demandes d'aide d'urgence des organismes depuis le début de la pandémie, soit plus du double des sommes disponibles.

Un soutien financier d'urgence sans précédent

Le soutien financier d'urgence de 24 M$ a permis d'offrir des services principalement en sécurité alimentaire, en soutien psychosocial et en écoute et référence afin de guider les gens vers les ressources disponibles du Grand Montréal. Vu l'ampleur de la crise et la nécessité d'agir efficacement, le gouvernement fédéral, les villes de Longueuil, Laval et Montréal, ainsi que plusieurs arrondissements et certaines fondations ont choisi Centraide pour distribuer leurs fonds d'urgence. Cette marque de confiance reconnait son expertise et son agilité à déployer les sommes rapidement, là où les besoins sont les plus pressants.

Ce soutien s'est articulé comme suit (des organismes peuvent avoir reçu des sommes provenant de plusieurs fonds d'urgence) :

• 7,4 M$ Fonds d'urgence COVID-19 de Centraide du Grand Montréal

• Dons d'entreprises, de particuliers, d'organismes, de fondations et de municipalités.

• 438 organismes ont pu desservir les populations vulnérables dans les premiers mois de la crise (p. ex., plus de 277 000 personnes ont reçu un soutien d'urgence et 2,2 M de repas ont été offerts).



• 1,5 M$ Projet jeunesse

• Dons de la Fondation Lucie et André Chagnon, Fondation Jean-Coutu, Eidos-Montréal et Square Enix Montréal.

• 56 organismes ont rejoint plus de 10 000 jeunes afin de leur offrir du soutien pédagogique, psychosocial et technologique durant l'été.



• 15,4 M$ Fonds d'urgence pour l'appui communautaire (FUAC) du gouvernement fédéral

• 349 organismes ont reçu un financement pour bonifier leur offre de services jusqu'au printemps prochain (p. ex., circuits de distribution alimentaire à travers diverses régions, mise en place d'une action collective de soutien aux personnes itinérantes, etc.)



• 710 000 $ Programme Nouveaux Horizons pour les aînés du gouvernement fédéral

• 74 organismes qui interviennent auprès des aînés isolés ont pu recevoir du financement pour leur apporter de l'aide en période du confinement* (p. ex., appels d'amitié, aide pour faire les courses et l'épicerie, livraisons de repas, etc.

*somme inclue dans le Fonds d'urgence COVID-19 de CGM

« Dès le début de la pandémie, les organismes ont dû réorganiser leurs services pour faire face à l'augmentation des demandes nécessitant des dépenses considérables. Ils devaient réagir rapidement pour s'assurer que les personnes fragilisées par la crise se nourrissent et qu'elles soient en sécurité physique et psychologique. Sans ces mesures exceptionnelles et cette aide directe, les organismes auraient eu d'énormes difficultés à appuyer adéquatement les populations vulnérables. L'ampleur de ce que les travailleuses et travailleurs du milieu communautaire accomplissent en contexte de pandémie est incroyable. Cependant, les besoins sont toujours bien présents », a mentionné Mario Régis, vice-président - développement social à Centraide du Grand Montréal.

Centraide du Grand Montréal tient également à remercier le gouvernement du Canada pour son partenariat et son investissement dans la région du Grand Montréal.

« Les organismes de bienfaisance et sans but lucratif canadiens jouent un rôle essentiel dans nos communautés. La pandémie de COVID-19 pose toutefois de réels défis pour ces importantes organisations. Le gouvernement du Canada est heureux d'appuyer ces organismes au moyen du Fonds d'urgence pour l'appui communautaire afin qu'ils puissent continuer d'aider les membres les plus vulnérables de nos communautés pendant la pandémie de COVID-19 », a ajouté le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen.

Centraide du Grand Montréal a fait preuve de flexibilité et de rigueur afin de mettre rapidement en place de nouveaux processus pour déployer les fonds d'urgence sur tout son territoire et évaluer les 1 600 demandes reçues.

Chaque demande a été minutieusement analysée et les sommes approuvées ont pu être versées aux organismes en moins d'une semaine après leur approbation. Cette rapidité d'intervention s'est avérée essentielle afin d'aider les organismes à faire face aux dépenses encourues pour absorber la hausse de la demande et pour mettre en application les nouvelles mesures sanitaires.

Les fonds d'urgence étaient ouverts à tous les organismes communautaires et plusieurs organismes (61%) ne faisant pas partie du réseau de Centraide du Grand Montréal ont pu en bénéficier.

Pour accéder aux territoires du Grand Montréal desservis par nos fonds d'urgence, cliquez ici.

Pour obtenir des exemples de projets soutenus grâce aux fonds d'urgence, cliquez ici.

Un appel à la générosité

Les organismes ont su traiter l'urgence, mais les effets de la crise perdurent avec la deuxième vague. Les populations vulnérables sont celles qui subissent davantage les contrecoups de la pandémie. Les personnes en situation d'itinérance, la population autochtone, les personnes seules, les femmes, les jeunes, les familles monoparentales, les personnes racisées, les migrants à statut précaire et les petits salariés sont fortement touchés.

Les défis sont multiples : isolement, détresse psychologique, problèmes financiers dus à une perte d'emploi, etc. Les organismes continuent d'être extrêmement sollicités, malgré la fatigue de leurs travailleurs et travailleuses et le manque de bénévoles. Ils doivent composer avec la nouvelle réalité et trouver des solutions urgentes afin de maintenir leurs activités.

Il est essentiel d'appuyer les organismes communautaires qui contribuent à répondre aux multiples besoins d'un nombre plus important de personnes affectées par la crise économique et sanitaire. Rappelons que la campagne annuelle de Centraide est la principale source de revenu de l'organisation pour appuyer un réseau d'organismes indispensables pour les personnes vulnérables. Afin de continuer à soutenir le milieu communautaire, Centraide invite ceux et celles qui le peuvent à donner généreusement à sa campagne de collecte de fonds 2020 en cours jusqu'à la fin du mois de décembre en visitant le centraide-mtl.org.

À propos de Centraide du Grand Montréal

Centraide du Grand Montréal intervient sur le territoire de Laval, de Montréal et de la Rive-Sud. Il soutient annuellement sur une base régulière un réseau de 350 organismes et projets collectifs. En 2020, cet investissement s'est élevé à 49,4 M$ en plus des fonds d'urgence déployés pour faire face à la crise sanitaire et à l'augmentation des besoins. Au Québec, Centraide est présent dans 18 régions et reçoit l'appui d'entreprises, d'institutions privées, publiques et parapubliques et de grandes organisations syndicales. Les fonds recueillis sont investis localement pour briser le cycle de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Pour plus de détails ou faire un don : centraide-mtl.org.

SOURCE Centraide du Grand Montréal

Renseignements: Annick Gagnon, conseillère relations publiques, Centraide du Grand Montréal, 514 288-1261, poste 242, [email protected]

Liens connexes

http://www.centraide-mtl.org